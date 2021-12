Il Meteo in Veneto: piogge estese per la Festa dell’Immacolata, neve a quote collinari

MeteoWeb

“Tra le ore centrali di mercoledì 8 e le prime ore di giovedì 9 precipitazioni estese, più consistenti sulle zone centro-settentrionali. Limite della neve a quote collinari, con probabili accumuli consistenti in montagna fino ai fondovalle prealpini. Rinforzo significativo dei venti meridionali in quota“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo prevista in Veneto nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “fino a martedì persisteranno condizioni di alta pressione, le temperature sotto la media specie sui monti saranno la caratteristica meteorologica saliente. Mercoledì una perturbazione da nord-ovest porterà precipitazioni fino a giovedì mattina; sui monti si tratterà di neve fino a gran parte dei fondovalle mentre sulla pianura in prevalenza pioggia, a tratti mista a neve od anche solo neve più probabilmente su pedemontana e zone limitrofe. Venerdì la circolazione tenderà a tornare anticiclonica“.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature rispetto a domenica sulla pianura saranno più alte anche di molto, sui monti più basse in modo leggero/moderato; sulla pianura valori pomeridiani sopra la media e valori serali sotto la media in modo leggero/moderato, sui monti valori sotto la media anche di molto.

Domani di notte poco o parzialmente nuvoloso, di mattina e di pomeriggio sereno o poco nuvoloso, di sera poco o parzialmente nuvoloso. Su Rodigino e zone limitrofe e nelle valli prealpine alcune nebbie di notte, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a lunedì differenze leggere/moderate; sulla pianura saranno in calo, nelle valli in calo di notte e in aumento di giorno, in alta montagna con andamento irregolare. Valori sotto la media, anche di molto sui monti e nelle ore notturne sulla pianura, fino all’alba estesamente sottozero sia sui monti sia sulla pianura.

Venti: In alta montagna fino al pomeriggio moderati/tesi da nord-ovest e di sera deboli/moderati da sud-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Mercoledì 8 di notte nuvolosità in aumento con alcune nebbie su Rodigino e zone limitrofe e nelle valli prealpine, dal mattino ovunque coperto.

Precipitazioni: Probabilità in aumento da ovest fino a alta (75-100%) ovunque da metà giornata in poi. Attese soprattutto dal pomeriggio, quando saranno maggiormente probabili anche rovesci. Accumuli crescenti andando da sud a nord. Sulla pianura in prevalenza si tratterà di pioggia, a tratti mista a neve od anche solo neve più probabilmente su pedemontana e zone limitrofe. Sui monti neve fino a gran parte dei fondovalle.

Temperature: Rispetto a martedì e alla media differenze anche sensibili; nelle ore notturne saranno più alte e nelle ore diurne più basse salvo costa e zone limitrofe, dove saranno più alte.

Venti: Sulla pianura fino al pomeriggio proverranno da sud-est e andando dalla costa alla pedemontana tenderanno a disporsi da nord-est, di sera tenderanno a disporsi da ovest; in prevalenza deboli/moderati, nelle ore diurne a tratti tesi/forti più probabilmente su costa e zone limitrofe. Nelle valli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-est.

Mare: Nella prima metà di giornata moto ondoso in aumento, mosso dal pomeriggio.

Giovedì 9 nuvolosità in diminuzione col passar delle ore fino a cielo anche poco nuvoloso più probabilmente verso sera, quando sulla pianura si formeranno alcune nebbie. Nella prima metà di giornata modeste precipitazioni a tratti; sui monti neve fino a gran parte dei fondovalle e sulla pianura in prevalenza pioggia, a tratti mista a neve su pedemontana e zone limitrofe. Temperature fino all’alba in aumento, di giorno con andamento irregolare, di sera in calo con minime nelle ultime ore.

Venerdì 10 non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura poco o parzialmente nuvoloso con alcune nebbie di notte, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Sui monti sereno o poco nuvoloso con alcune nebbie nelle valli prealpine di notte e in dissolvimento di mattina. Temperature notturne in calo, temperature diurne in aumento eccetto cali in alta montagna.