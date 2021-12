Il Meteo in Veneto: spazi di sereno almeno fino a domenica con nebbia a bassa quota

MeteoWeb

“Gran parte d’Europa è sotto l’influsso di un robusto anticiclone con aria mite, centrato sul Mediterraneo sud-occidentale e destinato a regredire verso l’Africa nord-occidentale solo a fine periodo; pertanto sulla nostra regione sono previsti molti spazi di sereno almeno fino a domenica, con parecchie nebbie a bassa quota e culmine dell’inversione termica nella giornata di sabato“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura varie riduzioni della visibilità anche per nebbie specie sulle zone centro-meridionali, in parziale sollevamento durante le ore diurne e in estensione verso nord col calar del sole; per il resto cielo poco nuvoloso, anche sereno specie nelle ultime ore; rispetto a mercoledì, temperature massime in aumento, od al più stazionarie sulla pianura centro-meridionale.

Domani cielo generalmente sereno, con nebbie sulle zone pianeggianti e nelle valli prealpine specie durante le ore più fredde, in probabile estensione e intensificazione alla sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; le massime in quota aumenteranno, in pianura subiranno una moderata diminuzione e altrove non varieranno molto.

Venti: In quota nord-occidentali, fino al pomeriggio moderati e poi tesi; altrove deboli con direzione variabile, salvo possibili locali episodi di Foehn di sera sulle valli dolomitiche e una lieve prevalenza dai quadranti occidentali sulla pianura centro-meridionale.

Mare: Calmo, al più dal pomeriggio quasi calmo al largo il settore meridionale.

Sabato 1 nebbie sulle zone pianeggianti e nelle valli prealpine specie durante le ore più fredde, in probabile diradamento sulla pianura settentrionale a partire dalle ore centrali; per il resto cielo sereno, od al più poco nuvoloso per lievi velature.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Variazioni di carattere locale, da lievi a moderate.

Venti: In quota, per gran parte della giornata da tesi a moderati nord-occidentali, alla sera da moderati a deboli con tendenza a provenire dai quadranti sud-occidentali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Calmo, al più quasi calmo al largo.

Domenica 2 cielo al più poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno; nebbie in pianura e nelle valli prealpine, probabilmente più presenti a sud fino al mattino, in diradamento nelle ore centrali e in estensione dal tramonto in poi; le temperature subiranno variazioni di carattere locale, da lievi a moderate.

Lunedì 3 cielo parzialmente nuvoloso; nebbie in pianura e nelle valli prealpine, in parziale sollevamento diurno; le temperature in pianura subiranno contenute variazioni di carattere locale, in montagna diminuiranno soprattutto riguardo ai valori massimi.