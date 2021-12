Il Meteo in Veneto: stabilità da giovedì, sole in montagna e nebbia in pianura

MeteoWeb

“Fino a mercoledì deboli impulsi perturbati interesseranno il Mediterraneo determinando sulla regione estesa nuvolosità e qualche debole precipitazione sparsa e intermittente nel pomeriggio/sera di martedì. Da giovedì l’ingresso e progressivo rafforzamento di un promontorio anticiclonico sull’Europa centro-occidentale porterà condizioni di tempo stabile sulla regione e in prevalenza soleggiato in montagna, associato al rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali con episodi di Foehn nelle valli e localmente anche sulle zone pedemontane. La pianura sarà caratterizzata da inversioni termiche che favoriranno la formazione di nebbie, anche persistenti, specie da venerdì. Le temperature diverranno via via più alte in quota, fino a raggiungere valori particolarmente miti per il periodo“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sulle zone montane iniziali parziali schiarite con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, in Valbelluna frequenti nubi basse; in pianura in prevalenza nuvoloso con possibili riduzioni della visibilità dopo il tramonto. Dal tardo pomeriggio/sera probabili (probabilità medio-bassa 25-50%) delle deboli precipitazioni sparse sui settori settentrionali e orientali, con limite della neve intorno ai 1300/1500 m. Temperature massime stazionarie. Venti in pianura occidentali deboli, a tratti moderati. In quota da ovest/nord-ovest in progressivo rinforzo fino a risultare tesi in serata.

Domani in pianura in prevalenza nuvoloso con foschie, nebbie e nubi basse estese solo in parziale dissolvimento durante le ore centrali, specie sulle zone a ridosso della Pedemontana. Sulle zone montane inizialmente sereno o poco nuvoloso, poi parzialmente nuvoloso/nuvoloso per nubi medio-alte, specie verso sera.

Precipitazioni: Dal tardo pomeriggio possibile qualche debole precipitazione sui settori dolomitici centro-settentrionali (probabilità medio-bassa 25-50%). La neve cadrà sotto forma burrascosa oltre i 2300/2500 m.

Temperature: In pianura minime senza notevoli variazioni, massime stazionarie o in locale diminuzione. Valori in generale aumento sulle zone montane, specie in quota.

Venti: In pianura al mattino deboli occidentali, deboli variabili al pomeriggio. In quota da nord-ovest da tesi a forti alle quote più alte, in serata. Possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulle zone pedemontane occidentali al tardo pomeriggio/sera.

Mare: Calmo.

Giovedì 30 sulle zone montane e pedemontane parzialmente soleggiato per nubi alte e medio-alte, specie al mattino; nubi basse, foschie e nebbie in qualche fondovalle prealpino durante le ore più fredde. In pianura fino alle prime ore estese foschie e nebbie, in successivo dissolvimento, a partire dai settori occidentali e settentrionali grazie all’ingresso di venti di Foehn, dopo il tramonto nuova intensificazioni delle nebbie.

Precipitazioni: Non si esclude qualche debolissima residua precipitazione sulle Dolomiti più settentrionali con qualche fiocco di neve oltre i 2500 m.

Temperature: Sulle zone montane in aumento. In pianura minime in lieve calo, massime in aumento, salvo sulle zone interessate da nebbie persistenti dove risulteranno stazionarie. Marcata inversione termica, specie durante le ore più fredde.

Venti: In pianura venti deboli occidentali; in alta quota venti forti/molto forti da nord-ovest fino alle prime ore del mattino, in successiva attenuazione fino a risultare tesi, solo a tratti forti sulle cime più alte. Episodi di Foehn, in particolare nella mattinata, nelle valli e localmente sulle zone pedemontane, specie su quelle occidentali.

Mare: Calmo.

Venerdì 31 permangono condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulle zone montane e pedemontane con ottima visibilità, ad eccezione di qualche fondovalle prealpino dove saranno ancora presenti foschie e nebbie nelle ore più fredde, localmente persistenti. In pianura foschie e nebbie estese in parziale dissolvimento durante le ore centrali. Temperature senza notevoli variazioni in pianura, in ulteriore aumento sulle zone montane con clima particolarmente mite in quota; accentuazione dell’inversione termica, specie durante le ore più fredde. Venti moderati/tesi da nord-ovest in quota.

Sabato 1 su zone montane e pedemontane cielo sereno o al più poco nuvoloso salvo foschie e nebbie in qualche fondovalle prealpino, localmente persistenti. In pianura estese nubi basse/foschie e nebbie in prevalenza persistenti, in possibile parziale diradamento sulle zone a ridosso della Pedemontana durante le ore centrali. Temperature senza notevoli variazioni, clima particolarmente mite in quota. Venti in quota moderati da nord-ovest.