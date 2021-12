Il Meteo in Veneto: tempo stabile e cielo sereno, nebbia in pianura e nelle valli

MeteoWeb

“Un vasto campo d’alta pressione con massimo sulle isole Britanniche assicura anche sul Veneto tempo stabile, con cielo perlopiù sereno specie in quota, mentre in pianura e nelle valli si accentuerà l’inversione termica determinando condizioni favorevoli alla formazione di nebbie anche persistenti. Da lunedì lieve cedimento della pressione per il passaggio ad est di una saccatura verso i Balcani con scarsi effetti sulla regione se non l’ingresso di venti più freddi e asciutti da est che miglioreranno la visibilità almeno sui settori costieri e centro-settentrionali della pianura nel corso della giornata. Martedì maggiore nuvolosità ma con precipitazioni generalmente assenti o al più deboli locali“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi foschie e nebbie sulla pianura centro-meridionale in parziale dissolvimento, altrove in prevalenza sereno. Dopo il tramonto nuova formazione/intensificazione di foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle. Temperature massime in lieve calo. Venti in quota dai quadranti settentrionali in rinforzo fino a risultare tesi a tratti anche forti. Sulla pianura centro-meridionale venti deboli dai quadranti occidentali; altrove generalmente deboli di direzione variabile. Non si escludono episodi di Foehn nella valli.

Domani su zone montane e pedemontane sereno o poco nuvoloso per passaggio di velature nel pomeriggio; nelle ore più fredde probabili foschie e nebbie in qualche fondovalle in successivo dissolvimento. In pianura iniziali foschie e nebbie, in successivo parziale dissolvimento, con maggiore persistenza sui settori centro-meridionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni con estese brinate in pianura, massime in generale diminuzione.

Venti: In quota moderati/tesi dai quadranti nord-orientali. In pianura deboli occidentali.

Mare: Quasi calmo.

Domenica 19 cielo sereno su zone montane e pedemontane, salvo nebbie nelle ore più fredde in qualche fondovalle. In pianura iniziali foschie e nebbie estese in successivo parziale dissolvimento, specie sui settori occidentali e settentrionali nel pomeriggio, per ingresso di venti di Foehn.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni con valori ancora prossimi o inferiori a zero in pianura; massime in aumento sui settori montani, pedemontani e occidentali della pianura, altrove in calo, associato alla persistenza di nebbie.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/moderati occidentali sui settori centro-meridionali, altrove deboli variabili. In quota tesi dai quadranti settentrionali, in rinforzo nel corso del pomeriggio. Probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana dalla tarda mattinata.

Mare: Quasi calmo.

Lunedì 20 permangono condizioni di tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle zone montane e pedemontane; in pianura iniziali foschie e nebbie, ma meno persistenti dei giorni precedenti, che gradualmente si dissolveranno nel corso della mattinata lasciando spazio a cielo sereno o poco nuvoloso. Dopo il tramonto saranno ancora possibili delle nebbie, ma solo localmente sulla pianura meridionale. In pianura temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento; generale calo termico sulle zone montane. In quota venti dai quadranti settentrionali inizialmente tesi/forti, in successiva attenuazione; probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulle zone pedemontane.

Martedì 21 sulle Dolomiti più settentrionali in prevalenza sereno, altrove condizioni di variabilità con nuvolosità bassa irregolare alternata a schiarite, con tendenza ad aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio, ma generalmente senza precipitazioni associate o al più deboli locali. Venti in quota moderati/tesi da nord-ovest. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in generale diminuzione.