Il Meteo in Veneto: tempo stabile, nebbia e gelate in pianura

“Un vasto campo d’alta pressione con massimo sulle isole Britanniche assicura anche sul Veneto un tempo stabile, con cielo perlopiù sereno specie in quota, mentre in pianura e nelle valli fino alle prime ore di lunedì tende ad aumentare la presenza di alcune nebbie almeno durante le ore più fredde; l’accentuarsi dell’inversione termica favorirà discrete gelate di primo mattino anche in pianura con culmine sabato, mentre ad alta quota il calo termico più significativo avverrà lunedì sera, dopo l’erosione dell’inversione“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno salvo alcune nebbie su valli prealpine e pianura, più estese a partire dal tramonto, quando tornerà ad accentuarsi l’inversione termica.

Domani cielo in genere sereno salvo qualche occasionale nube alta ma soprattutto, in pianura e nelle valli prealpine, varie foschie e alcune nebbie che comunque si diraderanno nelle ore centrali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In quota, prevarrà un moderato calo; nelle valli e sulla pianura interna contenute variazioni di carattere locale, con prevalenza di aumenti per le massime; altrove i valori termici saranno stazionari o un po’ in diminuzione, specie riguardo alle massime.

Venti: In quota moderati dai quadranti settentrionali, localmente a tratti anche tesi nel pomeriggio/sera; sulla pianura centro-meridionale all’inizio moderati e poi deboli, perlopiù dai quadranti occidentali; altrove generalmente deboli con direzione variabile, salvo occasionali episodi di Foehn nelle valli dal pomeriggio.

Mare: Quasi calmo, od al più inizialmente poco mosso.

Sabato 18 cielo sereno in quota, al più poco o parzialmente nuvoloso per nubi basse in pianura e nelle valli, ove specie nelle ore più fredde insisteranno varie foschie e alcune nebbie.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le massime prevarranno le diminuzioni su pianura occidentale e meridionale nonchè su Prealpi e fascia pedemontana.

Venti: In quota moderati dai quadranti nord-orientali, localmente a tratti anche tesi specie fino al mattino; altrove generalmente deboli con direzione variabile, salvo locali episodi di Foehn nelle valli, nonchè una lieve prevalenza dai quadranti occidentali sulla bassa pianura da metà giornata in poi.

Mare: Quasi calmo.

Domenica 19 cielo sereno in quota, da poco a parzialmente nuvoloso in pianura e nelle valli per nubi basse con foschie e nebbie soprattutto durante le ore più fredde; le temperature subiranno un calo riguardo alle massime in pianura e per il resto contenute variazioni di carattere locale, con accentuazione al tramonto dell’inversione termica a bassa quota.

Lunedì 20 in quota, cielo sereno; in pianura e nelle valli, cielo nelle prime ore poco a parzialmente nuvoloso per nubi basse con foschie e nebbie, seguite da rasserenamenti; le temperature massime subiranno in prevalenza un calo sulle zone montane, contenute variazioni di carattere locale sulla fascia pedemontana e un generale aumento altrove; le temperature minime, raggiunte perlopiù di sera, caleranno soprattutto in montagna.