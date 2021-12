Il Meteo in Veneto: vasto promontorio anticiclonico, nebbie e foschie anche persistenti in pianura

MeteoWeb

“Sull’Europa centro-occidentale si rinforza un vasto promontorio anticiclonico determinando tempo stabile sulla regione. Nel corso della settimana andrà sempre più rinforzandosi l’inversione termica determinando condizioni favorevoli alla formazione di nebbie e foschie anche persistenti in pianura“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sereno o poco nuvoloso per passaggi di sottili velature, dopo il tramonto probabile nuova formazione di foschie o locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle prealpino. Valori massimi senza notevoli variazioni sulle zone montane, in lieve aumento in pianura. Sulla costa moderato rinforzo dei venti dai quadranti orientali. Mare da poco mosso a mosso dalla serata.

Domani in pianura e in qualche fondovalle iniziali foschie e nebbie, anche persistenti in pianura, specie sui settori meridionali. In seguito cielo in prevalenza sereno. Dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione con valori prossimi o inferiori a zero anche in pianura; massime senza variazioni di rilievo su zone montane e pedemontane, in pianura in diminuzione sulle zone interessate da nebbie persistenti. Inversione termica, specie durante le ore più fredde.

Venti: In quota ancora moderati o tesi settentrionali, nelle valli deboli variabili salvo possibili episodi di Foehn. In pianura deboli occidentali salvo iniziali moderati rinforzi da est sulla costa.

Mare: Inizialmente mosso sui settori centro-meridionali, poco mosso altrove. Dal pomeriggio poco mosso.

Venerdì 17 su zone montane e pedemontane sereno salvo qualche possibile formazione di nubi alte di sottovento; nebbie in Valbelluna, specie durante le ore più fredde. In pianura iniziali foschie e nebbie, anche estese, in successivo parziale dissolvimento, localmente persistenti; cielo sereno dopo il dissolvimento delle nebbie.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime in ulteriore calo nelle zone di pianura interessate da nebbie persistenti, altrove senza notevoli variazioni, valori in aumento su zone montane e pedemontane. Generale calo termico in alta quota. Persistenza di inversione termica in pianura e nei fondovalle.

Venti: In pianura deboli inizialmente dai quadranti occidentali poi variabili. In quota tesi dai quadranti settentrionali in ulteriore rinforzo dalla sera; probabili episodi di Foehn in molti fondovalle dolomitici nel pomeriggio/sera.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 18 in pianura iniziali foschie e nebbie, in progressivo dissolvimento, localmente persistenti, lasceranno spazio a cielo sereno. Sulle zone montane cielo sereno salvo probabili nebbie in alcuni fondovalle prealpini nelle ore più fredde. Nel corso del pomeriggio passaggio di sottili nubi alte. Dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità in pianura. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo sulle zone montane e sulle zone di pianura interessate da nebbie persistenti. Ulteriore intensificazione dei venti in alta montagna dai quadranti settentrionali; probabili episodi di Foehn nelle valli dolomitiche.

Domenica 19 permangono condizioni di stabilità con cielo sereno su zone montane e pedemontane, salvo foschie o nebbie nei fondovalle prealpini nelle ore più fredde; in pianura foschie e nebbie in parziale dissolvimento durante le ore centrali. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo in pianura, in aumento su zone montane e pedemontane.