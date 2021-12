Geologia: il ruolo dei processi di estrusione nell’evoluzione del Tardo Cenozoico delle fasce del Mediterraneo occidentale e centrale

MeteoWeb

“L’attività tettonica nell‘area mediterranea (che comporta migrazioni di vecchie cinture orogenetiche, formazione di bacini e formazione di sistemi orogenici) è stata determinata dalla convergenza delle placche confinanti (Nubia, Arabia ed Eurasia). Tale convergenza è stata principalmente favorita dal consumo di domini oceanici e continentali assottigliati, innescato dalle fughe laterali dei cunei orogenici”, si legge in uno studio italiano, che vede tra gli autori Enzo Mantovani (Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena), pubblicato sulla rivista MDPI.

Nello studio, gli autori sostengono che “le implicazioni dei concetti di base di cui sopra possono consentire spiegazioni plausibili per la distribuzione spazio-temporale molto complessa dei processi tettonici nell’area di studio. Nel tardo Oligocene e nel medio-basso Miocene, il consumo del dominio oceanico della Tetide alpina orientale è stato causato dalla migrazione/flessione verso est-sudest della fascia alpino-iberica, guidata dalla convergenza Nubia-Eurasia. L’allungamento crostale che si è sviluppato sulla scia di quell’Arco migratorio ha portato alla formazione del bacino delle Baleari, mentre l’attività di accrescimento lungo la zona di trincea ha formato la fascia appenninica. A partire dalla collisione del sistema anatolico-egeo-pelagoniano con il dominio continentale Nubia-Adriatico, intorno al Miocene superiore-primo Pliocene, l’impostazione tettonica nell’area del Mediterraneo centrale ha subito una importante riorganizzazione, finalizzata ad attivare un pattern di accorciamento meno resistente, che ha portato al consumo del residuo dominio oceanico e del dominio continentale assottigliato nell’area del Mediterraneo centrale”, scrivono i ricercatori.

“Nell’Oligocene, il nucleo continentale adriatico era circondato dai resti di un ex vasto dominio oceanico (Tetide alpina, ionica e levantina) e da domini continentali assottigliati. Durante la lunga collisione della placca Afro-Adriatica con la placca eurasiatica, i settori a basso galleggiamento che circondavano il nucleo adriatico trasmettevano in modo molto efficiente lo stress compressivo senza subire alcun consumo. Questa evidenza, insieme ad altre situazioni analoghe nel mondo, indica che la compressione orizzontale potrebbe non essere sufficiente per indurre la subduzione di un dominio oceanico a basso galleggiamento. Tuttavia, la subduzione può essere resa fattibile nelle zone di collisione in cui il materiale orogenico estruso sovrascorre sul dominio a basso galleggiamento. Il peso di questo materiale può provocare la flessione verso il basso del dominio di sovrascorrimento, provocandone l’affondamento nel mantello. Questo tipo di meccanismo tettonico potrebbe aver determinato il consumo dei resti del dominio oceanico alpino della Tetide e la conseguente formazione del bacino delle Baleari. Lo sviluppo di questo sistema TABA è iniziato quando la fascia alpino-iberica si è scontrata con il dominio continentale nubiano. Quindi, la convergenza Nubia-Eurasia ha indotto un forte regime transtensionale sinistrorso nel promontorio europeo che ha portato a una rottura importante nel dominio iberico e nell’Europa centrale (sistema di graben Reno-Rodano). In risposta a tale compressione, la struttura sganciata (Arco), costituita dalla cintura Alpino-Iberica e dal frammento europeo del Promontorio Corsica-Sardegna-Baleari, subì una lunga migrazione e flessione oroclinale fino al Miocene superiore, quando raggiunse una forma caratterizzata da due rami quasi perpendicolari”, si legge nello studio.

“L’attività di accrescimento che si è sviluppata lungo il fronte esterno dell’Arco migratore ha formato la catena appenninica miocenica (accresciuta alla fascia alpino-iberica), mentre l’estensione crostale si è verificata sulla scia dell’Arco, formando il bacino delle Baleari. La migrazione verso est dell’Arco Settentrionale è proseguita fino al Miocene Medio, quando si è scontrato con il dominio continentale adriatico, mentre l’Arco Meridionale ha smesso di migrare nel Miocene Superiore, quando si è scontrato con il dominio continentale della Nubia”, riporta lo studio.

“Da 9 a 6-5 milioni di anni fa circa, l’estensione crostale si sviluppò nella fascia alpino-iberico-appenninica situata lungo il lato orientale del blocco Corsica-Sardegna, formando il bacino tirrenico settentrionale. Suggeriamo che tale evento sia stato determinato dalla divergenza tra il dominio Adriatico settentrionale (in movimento verso nord-est) e il blocco fisso Corsica-Sardegna. Questa interpretazione fornisce spiegazioni plausibili e coerenti per le principali caratteristiche di questo evento tettonico, vale a dire, i tempi di inizio e cessazione dell’estensione crostale, la posizione e la geometria della zona estesa, la quiescenza orogenica dell’Appennino settentrionale durante questa fase e il coevo modello tettonico nelle zone adriatiche settentrionali”, scrivono i ricercatori.

“Nel Miocene, l’attività tettonica nell’area del Mediterraneo centro-occidentale è stata principalmente guidata dalla convergenza Nubia-Eurasia. Questa situazione ha subito un notevole cambiamento intorno al tardo Miocene, quando il dominio continentale assottigliato che giaceva lungo il lato orientale del nucleo continentale adriatico fu completamente consumato. Da allora, la spinta verso ovest del sistema anatolico-egeo-pelagoniano fu applicata direttamente al dominio continentale adriatico. Dopo una fase iniziale, caratterizzata da ispessimento crostale e sollevamento nella zona di collisione, la necessità di attivare processi di accorciamento meno resistenti (in grado di assecondare il rapido movimento verso ovest del sistema anatolico-egeo-pelagoniano) ha richiesto una drastica riorganizzazione del contesto tettonico nell’area del Mediterraneo centrale. Questo cambiamento si è sviluppato attraverso una serie di processi in tutta la regione del Mediterraneo centrale, con lo scopo finale di attivare fughe laterali di cunei orogenici a scapito delle parti residue dei settori oceanici e continentali assottigliati che circondano il nucleo continentale adriatico”, si legge nello studio.

“Il primo passo è stato lo sganciamento dalla Nubia della placca adriatica mediante l’attivazione di una frattura relativamente lunga che attraversa il dominio oceanico ionico (sistema di faglie Victor-Hensen-Medina) e la zona pelagiana (sistema di faglie del Canale di Sicilia). Una volta sganciata, la placca adriatica ha subito una rotazione in senso orario e un lieve movimento verso nord-nordovest. La conseguente convergenza tra la placca adriatica meridionale (che si sposta all’incirca verso ovest) e la Nubia (che si sposta all’incirca verso nord-nordest) è stata assecondata da una serie di processi di accorciamento negli altipiani Ibleo-Adventure e nelle zone tunisino-algerine. Il cuneo Adventure ha subito una fuga approssimativamente verso nord, causando lo spostamento dell’adiacente cintura alpino-magrebina. L’interazione di questa fascia con il margine sud-occidentale del blocco Corsica-Sardegna potrebbe aver determinato la formazione del graben del Campidano in Sardegna. Inoltre, lo stesso meccanismo ha indotto un forte regime compressivo nella fascia alpino-iberico-appenninica che giaceva a sud della zona di faglia Selli, causando la fuga verso est dei cunei a scapito del dominio assottigliato periadriatico. Questo processo ha prodotto attività di accrescimento nell’Appennino meridionale ed estensione crostale sulla scia dei cunei migratori, formando il bacino del Vavilov”, scrivono i ricercatori.

“Questa fase tettonica durò fino al tardo Pliocene-primo Pleistocene, quando il cuneo dell’Appennino meridionale raggiunse il dominio continentale adriatico. Da allora il regime compressivo in quella zona fu assecondato dalla fuga laterale del cuneo calabrese, cioè l’unico settore di cintura che si affacciava su un dominio oceanico. La notevole riduzione della larghezza del corridoio attraverso il quale questo cuneo poteva sfuggire verso il dominio oceanico ionico ha causato un notevole aumento della velocità di fuga e sollevamento del cuneo calabrese e di conseguenza della velocità di estensione nel bacino del Marsili. Il modello di deformazione nell’area italiana meridionale è cambiato intorno al primo Pleistocene, quando il margine settentrionale della Calabria si è scontrato con il dominio adriatico continentale. Questo ostacolo ha costretto il suddetto cuneo a modificare il suo andamento di fuga attivando nuove guide laterali (Vulcano e Sibari). Ciò ha anche modificato il trend di fuga del blocco ibleo, provocando effetti tettonici nelle zone circostanti”, si legge nello studio.

“Dopo la formazione del bacino tirrenico settentrionale, il precedente collegamento tra il blocco Corsica-Sardegna e la fascia alpino-appenninica si è notevolmente ridotto. Pertanto, il rientro verso nord del blocco Adventure e il conseguente spostamento della fascia maghrebina hanno indotto una forte compressione del materiale orogenico alpino-appenninico che giaceva a sud della linea Selli. Ciò ha causato l’estrusione verso est dell’Appennino meridionale e dei cunei crostali calabresi a spese del margine assottigliato residuo adriatico. L’estensione crostale che si sviluppò sulla scia di tali cunei portò alla formazione dei bacini del Vavilov e del Marsili. Nel Quaternario, la fuoriuscita laterale di materiale orogenico in alcuni settori della fascia appenninica (Molise–Sannio e Romagna–Marche–Umbria) ha interessato principalmente la copertura sedimentaria. Questo sganciamento è stato determinato anche dal contesto dinamico, che ha coinvolto principalmente la compressione parallela alla cintura nella crosta superiore”, conclude lo studio.