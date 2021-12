Spazio: il “turista” miliardario giapponese Yusaku Maezawa torna sulla Terra, atterraggio nella steppa del Kazakistan

MeteoWeb

Il giapponese Yusaku Maezawa, magnate multimiliardario della moda online, è tornato sulla Terra dopo aver trascorso 12 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Insieme al cosmonauta russo Alexander Misurkin, Maezawa e il suo assistente Yozo Hirano, sono atterrati nella steppa del Kazakistan intorno alle 03:13 ora locale.

Maezawa, 46 anni, fondatore di Zozotown, il più grande negozio online di moda del Giappone e il suo assistente e cameraman, Yozo Hirano, hanno girato diversi video sulla ISS. I filmati mostrano l’assistente del miliardario spiegare in dettaglio ai suoi milioni di follower come lavarsi i denti o andare in bagno in assenza di gravità.

Maezawa e il suo assistente sono i primi turisti giapponesi nello Spazio dal 1990, quando un giornalista giunse a bordo della stazione sovietica Mir.

Il viaggio concluso oggi segna il ritorno al turismo spaziale di Roscosmos, dopo più di dieci anni.