Imponente nube di cenere dall’Etna, eruzione in corso: attività esplosiva al cratere di Sud-Est [FOTO LIVE]

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato che, a partire dalle ore 12:15, “personale INGV presente in area sommitale osserva la ripresa dell’attività esplosiva al cratere di Sud-Est con abbondante emissione di cenere che, sulla base dei modelli previsionali si disperde in direzione S.

Prosegue il trend di incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico entro l’intervallo dei valori alti. L’attività infrasonica si mantiene bassa.

Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non hanno registrato variazioni significative dall’ultimo aggiornamento“.

La ricaduta di cenere ha “scurito” in pochi minuti il bianco candido della neve sulla cima del vulcano.