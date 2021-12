Covid, terza dose di vaccino: in Israele dopo 5 mesi l’immunità è molto alta

MeteoWeb

L’Israele si rivela ancora una volta un banco di prova per conoscere in anticipo l’efficacia dei vaccini. “Abbiamo iniziato a fare il booster (terza dose) del vaccino anti- Covid” in agosto, “siamo stati il ​​primo Paese a farlo, ora sono passati 5 mesi e stiamo vedendo che gli anticorpi neutralizzanti cellulari e l’immunità generale sono più alti rispetto ai livelli dopo la seconda dose. C’è un lieve calo degli anni, ma non è quello ci interessa perchè l’immunizzazione non si basa solo su questo. Siamo molto soddisfatti del risultato“. E’ quanto dichiarato all’ANSA da Arnon Shahar, responsabile della task force Covid e della campagna vaccinale in Israele, rendendo noti i primi dati sull’efficacia del booster.