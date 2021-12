Incendio in grattacielo a Hong Kong: 100 persone intrappolate su tetto del World Trade Center

MeteoWeb

Un incendio divampato al World Trade Center di Hong Kong ha intrappolato almeno 100 persone sul tetto dell’edificio: lo riferiscono i media locali.

La causa dell’incendio non è ancora nota, ma è in corso una ristrutturazione e ai piani bassi sono presenti impalcature.

Almeno 15 ambulanze sono sul posto e 8 persone sono già state trasportate in ospedale.

Secondo alcune fonti sarebbero invece 300 le persone intrappolate e il rogo avrebbe avuto origine nella stanza degli interruttori generali, situata al di sotto del centro commerciale interno all’edificio.