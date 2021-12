Incendio in una fabbrica di materie plastiche a Beinasco: enorme colonna di fumo nero, “tenete le finestre chiuse” – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

“Questo pomeriggio si è scatenato un incendio all’interno di una fabbrica a Beinasco, in via Aosta. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti e stanno domando l’incendio, che ha causato una momentanea interruzione della luce in alcune zone della città”, segnala il comune di Beinasco, alle porte di Torino. L’incendio in un edificio industriale di circa 800 metri quadrati di materie plastiche ha provocato una spaventosa colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). L’incendio sta interessando i capannoni della Demap Srl, che si occupa di selezione e avvio al riciclo di imballaggi in plastica e plastica/metallo.

“Sono in corso i rilievi dell’ARPA sulla qualità dell’aria, ma intanto, in via precauzionale, si invitano i cittadini a tenere le finestre chiuse e ad indossare la mascherina all’aperto. Il sindaco è sul posto insieme alle autorità”, spiega ancora il comune.