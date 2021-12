Incidente a Modena: ultraleggero si schianta sul tetto di una casa, morto il pilota

MeteoWeb

Un ultraleggero si è schiantato contro il tetto di un’abitazione di campagna ad Albareto, alle porte di Modena.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12 nella località La Rocca.

Sul posto numerose ambulanze, polizia e vigili del fuoco.

Dalle prime informazioni sembra che l’abitazione sia disabitata.

Il pilota è morto nell’incidente: dovrebbe essere l’unica vittima.

Non è ancora chiaro da dove sia partito l’ultraleggero. Tra le cause dello schianto potrebbe esserci la nebbia, presente stamattina in zona.