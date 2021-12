Noto integratore alimentare contaminato da ossido di etilene: scatta il richiamo del Ministero della Salute

MeteoWeb

L’ossido di etilene è ormai una delle cause principali di richiami alimentari in Italia. Si tratta di un pesticida bandito da tempo in Europa, ma che continua ad arrivare sulle tavole degli italiani a causa delle materie prime che arrivano dall’estero. L’allerta, questa volta, giunge direttamente dalla Società Angelini Pharma. Ad essere stato richiamato per contaminazione è stato un integratore piuttosto noto e diffuso nei confini nazionali, a base di citicolina e fosfoserina: Acutil Donna compresse 20CPR, cod. 937023505.

L’integratore è utilizzato per stimolare le funzioni cognitive, ridurre la stanchezza ed affaticamento e favorire le funzioni cognitive e il benessere mentale della donna. Il motivo del ritiro è il seguente: “Presenza di ossido di etilene all’interno di un ingrediente del prodotto”. Nello specifico il ritiro volontario riguarda i seguenti lotti:

codice 403103 GT164 con scadenza 06/2022,

codice 403103 0002 con scadenza 06/2022,

codice 403103 MT549 con scadenza 08/2022,

codice 403103 0003 con scadenza 06/2022,

codice 403103 lotto VT238 con scadenza 01/2023,

codice 404187 lotto 0001 con scadenza 01/2022,

codice 403103 lotto M10146 con scadenza 09/2023,

codice 404192 lotto 0001 con scadenza 01/2022,

codice 403103 lotto M10147 con scadenza 09/2023,

codice 404192 lotto 0002 con scadenza 09/2022,

codice 404194 lotto 0001con scadenza 01/2023,

codice 404208 lotto 0001 con scadenza 09/2022,

codice 404209 lotto 0001 con scadenza 02/2023,

codice 404209 lotto 0002 con scadenza 02/2023,

I prodotti sono confezionati dalla ditta Società Angelini Pharma con sede a Roma in viale Amelia 70. Nelle avvertenze nel documento si legge: “Non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita”. Come detto, a scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda di riconsegnare subito il prodotto ai consumatori che lo avessero già acquiestato. Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Servizio Clienti al numero telefonico 071 – 809809 o scrivere al R3@angelini.it.