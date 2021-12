Aosta da fiaba: questa mattina la città si è risvegliata sotto una coltre di neve – FOTO & VIDEO

MeteoWeb

Aosta e altre località della regione si sono ritrovate questa mattina sotto un candido e morbido mantello di neve. Almeno 10 cm sono caduti sul capoluogo. I cittadini si sono risvegliati con le strade imbiancate e un’atmosfera magica tipica invernale. Per molti si tratta di un buon auspicio per la stagione sciistica appena iniziata, visto che è la prima nevicata a bassa quota.

Il Bollettino diramato dall’Ufficio meteo regionale avvisa che entro i 700 metri di altitudine la nevicata dovrebbe terminare a metà giornata, lasciando spazio a schiarite. La neve continuerà a cadere a quote più elevate, intorno ai 1600 metri di altitudine. Per le zone di confine si prevedono precipitazioni abbondanti, e per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità gialla ai comuni della zone D per rischio valanghe.