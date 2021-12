Isola di Vulcano, la preoccupazione della Protezione Civile: “Abitanti rientrati ma è pericoloso”

MeteoWeb

In relazione alla recente decisione del sindaco del comune Lipari di autorizzare il rientro degli abitanti di Vulcano nelle proprie abitazioni anche durante le ore notturne, il Dipartimento della Protezione Civile esprime la propria preoccupazione vista la situazione di elevata pericolosità che ancora permane sull’Isola.

“Nella serata di ieri – ha detto il Capo Dipartimento, Fabrizio Curcio – ho voluto rappresentare al sindaco Giorgianni alcune perplessità riguardo alla sua decisione. Da uomo delle istituzioni rispetto i ruoli e le responsabilità di ciascuno e la decisione del Primo Cittadino, che rappresenta l’autorità locale sanitaria e di protezione civile, è più che legittima. Non mi è difficile comprendere le difficoltà, logistiche e non, che i cittadini di Vulcano hanno vissuto in queste settimane. Ciononostante, i dati relativi alle emissioni di gas che stanno interessando il centro abitato, sebbene in diminuzione, non ci consentono ancora di essere certi della salubrità di quei luoghi. Per questo motivo ho consigliato al sindaco di adottare il principio di massima cautela e lo stesso consiglio rivolgo ai cittadini dell’Isola”.