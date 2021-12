Straordinaria scoperta archeologica in Israele: rinvenuto un antico tesoro sott’acqua, con una delle immagini più antiche di Gesù

MeteoWeb

Un gruppo di archeologi marini, al largo della costa di Cesarea, ha scoperto negli ultimi mesi una serie di antichi manufatti, tra cui alcuni risalenti al terzo secolo, come ha rilevato mercoledì l’Autorità per le antichità israeliane. Le scoperte dei subacquei includono un anello d’oro con gemma verde scolpita con l’immagine cristiana del “Buon Pastore” – una prima rappresentazione di Gesù – e l’immagine scolpita dell'”Arpa di David”

I reperti provengono dai relitti di due navi che affondarono nei pressi della città costiera settentrionale durante il periodo romano e mamelucco. “Le navi erano probabilmente ancorate nelle vicinanze e hanno fatto naufragio a causa di una tempesta”, hanno affermato Jacob Sharvit e Dror Planer dell’Unità di archeologia marina dell’IAA. “Potrebbero essere state ancorate al largo dopo essere entrati in difficoltà, o temendo tempeste, perché i marinai sanno bene che l’ormeggio in acque poco profonde e aperte al di fuori di un porto è pericoloso e soggetto a disastri“, hanno aggiunto.

Alcuni dei reperti più intriganti includono quelli ritenuti effetti personali di coloro che erano a bordo. Gli archeologi hanno scoperto uno spesso anello d’oro con una gemma verde intarsiata che raffigura un giovane pastorello vestito con una tunica con un montone o una pecora sulle spalle. Si crede che l’immagine sia il simbolo cristiano del “Buon Pastore”, una prima rappresentazione di Gesù come una figura benevola, suggerendo che il suo proprietario fosse probabilmente un paleocristiano. “Le coste israeliane sono ricche di siti e reperti che sono immensamente importanti beni del patrimonio culturale nazionale e internazionale“, ha affermato Eli Eskozido, direttore dell’Autorità per le antichità israeliane. “Sono estremamente vulnerabili, motivo per cui l’Autorità per le antichità israeliane conduce indagini subacquee per individuare, monitorare e salvare qualsiasi antichità”. Gli scafi naufragati delle due navi e i loro carichi sono stati scoperti sparsi a soli quattro metri sott’acqua, ha affermato l’IAA.

Il tesoro scoperto includeva “centinaia di monete romane d’argento e di bronzo della metà del III secolo d.C. e un grande ammasso di monete d’argento del periodo mamelucco”. Gli archeologi hanno anche scoperto una figurina di bronzo a forma di aquila, numerose campane di bronzo, vasi di ceramica e una grande ancora di ferro. È stata scoperta anche una gemma rossa che si credeva fosse stata incastonata all’interno di un anello, con un’immagine scolpita di una lira, conosciuta nella tradizione ebraica come “Arpa di David” e nella mitologia greca come “Lira di Apollo“.

Eskozido ha fatto appello a coloro che si tuffano, fanno snorkeling e nuotano lungo le coste israeliane di essere consapevoli dei potenziali artefatti e di riferire qualsiasi risultato alle autorità. “Ci rivolgiamo ai subacquei: se vi imbattete in un antico ritrovamento, prendete nota della sua posizione sottomarina, lasciatelo in mare e segnalarcelo immediatamente”, ha detto. “La scoperta e la documentazione di manufatti nel luogo di ritrovamento originale ha un’enorme importanza archeologica e talvolta anche un piccolo ritrovamento porta a una grande scoperta”.