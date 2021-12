La Cometa Leonard diventa visibile dopo il tramonto: dopo l’incontro con Venere verrà lanciata fuori dal Sistema Solare

MeteoWeb

Nelle prime 2 settimane di Dicembre la cometa Leonard è stata ammirata dagli skywatcher con binocoli e telescopi nel cielo mattutino, prima dell’alba.

Ora il luogo di osservazione è cambiato e la cometa si è spostata nel cielo serale, visibile in basso sopra l’orizzonte sud-occidentale circa un’ora dopo il tramonto.

All’inizio di Dicembre, la luminosità della cometa Leonard si aggirava intorno alla magnitudine +6,3 sulla scala di luminosità utilizzata dagli astronomi. Questo valore si basa su una media di dozzine di segnalazioni in tutto il mondo pubblicate sul Comet Observation Database.

Una magnitudine di +6,3 renderebbe la cometa Leonard abbastanza luminosa da essere visibile ad occhio nudo per osservatori esperti, in cieli perfettamente scuri, più facilmente con l’aiuto di binocoli e sapendo dove guardare con precisione usando una buona mappa stellare.

Nelle ultime 2 settimane, mentre la cometa Leonard si avvicinava sia al Sole che alla Terra, ha acquisito luminosità rapidamente. La cometa ha raggiunto la minima distanza dalla Terra lunedì (34,9 milioni di km) e ora brilla com magnitudine +3,9, un aumento di luminosità di oltre 9 volte dall’inizio del mese, che potrebbe consentire di vederla ad occhio nudo.

Tuttavia, la cometa potrebbe essere difficile da identificare per diversi motivi, innanzitutto la sua attuale collocazione nel cielo, uno sfondo non scuro, illuminato dal crepuscolo serale. In secondo luogo, va considerata la presenza della Luna quasi piena che sorge a est, che aggiunge il proprio bagliore alla prima parte della sera.

Dopo l’avvicinamento prospettico di ieri sera con Venere, l’abbagliante “stella della sera”, in basso nel cielo sud-occidentale, poco dopo il tramonto, da oggi la cometa Leonard comincerà a svanire e gradualmente sparirà dalla vista, raggiungendo poi la minima distanza dal Sole il 3 Gennaio (92 milioni di km): dopo essere passata attorno alla nostra stella, Leonard verrà lanciata fuori dal Sistema Solare, in un’orbita leggermente iperbolica.