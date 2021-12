Occhi puntati su Leonard: la “cometa di Natale” immortalata dalla sonda Solar Orbiter

MeteoWeb

La cometa Leonard sta catturando l’attenzione di astronomi e semplici appassionati nel cielo di dicembre. Dopo un aumento di luminosita’ avvenuto lo scorso 20 dicembre, telescopi spaziali e terrestri stanno immortalando il corpo celeste nella sua corsa verso il Sole.

Anche la sonda Solar Orbiter di NASA e Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha catturato affascinanti immagini della cometa. La sequenza animata mostra la cometa Leonard, con le sue due code di gas e polveri, che attraversa il campo visivo in diagonale, con la Via Lattea sullo sfondo e i pianeti Venere e Mercurio visibili come punti luminosi in movimento nell’angolo in alto a destra (vedi video in fondo all’articolo). L’apparente movimento all’indietro della cometa è dovuto al movimento della sonda.

Se nell’emisfero meridionale, è possibile osservare la cometa anche ad occhio nudo, in quello settentrionale l’osservazione è diventata più complicata. Nelle prime 2 settimane di dicembre, è stato possibile ammirare la cometa Leonard con binocoli e telescopi nel cielo mattutino, prima dell’alba. Ora la cometa si è spostata nel cielo serale, visibile in basso sopra l’orizzonte sud-occidentale circa un’ora dopo il tramonto. L’osservazione è resa più difficile dal fatto che è molto bassa sull’orizzonte e tramonta in fretta. Si può tentare l’osservazione con un binocolo, ma l’orizzonte deve essere sgombro da ostacoli.

La cometa Leonard, riconosciuta come la più luminosa del 2021, è stata scoperta il 3 gennaio scorso dall’astronomo Gregory J. Leonard nelle immagini riprese dall’Osservatorio di Monte Lemmon in Arizona. Questo corpo celeste, del diametro di circa un chilometro, è un agglomerato di polveri, rocce e ghiaccio che corre verso il Sole: raggiungerà il punto di minima distanza (perielio) il prossimo 3 gennaio e, se sopravvivrà a questo incontro ravvicinato, proseguirà la sua corsa fuori dal Sistema solare, nello spazio interstellare.

Credit video: ESA/NASA/NRL/SoloHI/Guillermo Stenborg