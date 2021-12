La cometa Leonard protagonista del cielo di Dicembre: potrebbe essere visibile a occhio nudo, quando e come vederla

MeteoWeb

Nel corso del mese di Dicembre c’è una cometa scoperta di recente, in arrivo nel Sistema Solare interno, che potrebbe valere la pena provare a osservare: è conosciuta come “cometa Leonard” e si troverà nel punto più vicino alla Terra il 12 Dicembre, solo un paio di settimane prima che raggiunga la sua distanza più vicina dal Sole.

Ora, è notoriamente difficile prevedere luminosità e visibilità delle comete: secondo la NASA, Leonard raggiungerà un picco di luminosità che probabilmente la renderà osservabile con un binocolo. E’ possibile che diventi abbastanza luminosa da poter essere ammirata ad occhio nudo, ma – sottolinea la NASA – con le comete non si può mai essere certi.

Nelle prime due settimane di Dicembre la cometa Leonard si trova ad est prima dell’alba, tra Arturo e l’Orsa Maggiore. Si avvicina all’orizzonte proprio nel momento in cui è alla minima distanza dalla Terra, il che significa che sarà probabilmente più luminosa ma più difficile da osservare. In seguito diventerà un oggetto serale, dopo il 14 Dicembre circa, osservabile per poco tempo dopo il tramonto del Sole: a quel punto inizierà il suo lungo raggio verso l’esterno, svanendo progressivamente in luminosità.