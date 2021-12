Leonard vista dallo Spazio: la cometa più luminosa dell’anno risplende tra aurora e meteore [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Un piccolo telescopio spaziale lanciato da una società cinese ha catturato uno scatto eccezionale della cometa più luminosa dell’anno, incorniciata dall’aurora e da meteore di passaggio.

Yangwang 1, un piccolo satellite appartenente alla società cinese Origin Space, ha scattato l’immagine mentre la cometa Leonard si stava avvicinando alla Terra il 12 Dicembre. La cometa, che effettuerà il massimo avvicinamento al Sole il 3 Gennaio, poi scomparirà per 80mila anni.

L’immagine colorata mostra la cometa, formalmente chiamata C/2021 A1, con la sua lunga coda, ma cattura anche fenomeni mozzafiato, tra cui una meteora, che si può vedere mentre sfreccia sotto la cometa (video in calce), le scie più brevi di due satelliti, l’airglow (luminescenza notturna) e l’aurora.

Il telescopio spaziale Yangwang-1, lanciato all’inizio di quest’anno, osserva l’universo intorno al nostro pianeta alla luce visibile e ultravioletta alla ricerca di asteroidi “near-Earth” che potrebbero essere possibili obiettivi per estrarre risorse minerarie. Il satellite, la prima missione spaziale astronomica commerciale della Cina, è disponibile anche per utenti non commerciali per scopi di ricerca professionale e di sensibilizzazione del pubblico, ha spiegato Origin Space.

In orbita dal Giugno 2021, il satellite ha già creato un’impressionante galleria di immagini. Nell’Agosto 2021, la missione ha catturato una splendida aurora australe sopra l’Oceano Pacifico meridionale, di difficile accesso per gli osservatori umani.

Yangwang-1 è il primo passo dell’ambizioso piano di Origin Space: catturare un piccolo asteroide nel 2025.