La Dama Bianca ammanta il Veneto: tanta neve ricopre Feltre e Belluno, lo scenario è mozzafiato [FOTO e VIDEO]

Neve e pioggia ieri hanno sferzato il Veneto per l’intera giornata: la Festa dell’Immacolata è stata caratterizzata da freddo, con vento da nord, e fiocchi abbondanti nelle aree in quota, da Cortina ad Asiago.

I fiocchi bianchi sono caduti dai 400 metri di quota in su, ma in alcuni fondovalle più riparati ha nevicato anche a quote più basse.

Responsabile del maltempo, una saccatura nord-atlantica che dal Regno Unito ha affondato la sua azione, attraverso la Francia, fino al nostro Paese.

Tra le località venete con le precipitazioni nevose più intense, che proseguono anche oggi, spiccano Feltre e Belluno, dove lo scenario, che ha affascinato residenti e non, è stato fiabesco, complici anche le decorazioni natalizie (foto nella gallery e video in calce).

