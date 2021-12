La Nigeria distrugge 1 milione di dosi di vaccino donate da altri Paesi: “erano in scadenza”

MeteoWeb

Le autorità nigeriane hanno distrutto oltre un milione di dosi di vaccino anti Covid AstraZeneca, adducendo come motivazione il fatto che i donatori internazionali avevano consegnato le fiale in prossimità della loro scadenza, lasciando poco tempo per la loro distribuzione nel Paese. Secondo quanto riferito, i vaccini sarebbero stati consegnati ad ottobre, con data di scadenza a novembre.

Le fiale sono state distrutte platealmente da un bulldozer, alla presenza dei rappresentanti delle autorità sanitarie e dei giornalisti, in un sito ad Abuja, dove erano custodite all’interno di scatoloni. Le fiale di AstraZeneca possono normalmente essere conservate in sicurezza per almeno sei mesi, dopo la data di fabbricazione, in ambienti predisposti. I casi di Coronavirus in Nigeria sono aumentati di oltre il 500% nelle ultime due settimane, con appena il 4% dei 200 milioni di abitanti vaccinato con due dosi.