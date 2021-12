Meteo, La Niña si indebolirà all’inizio del 2022: influenzerà in modo importante il clima della prossima primavera in Europa

MeteoWeb

La fase La Niña ha raggiunto il suo apice. Si prevede che le anomalie di freddo inizieranno a indebolirsi all’inizio del 2022, ma l’influenza sul meteo durerà fino alla stagione primaverile. Entro la metà dell’anno è prevista una transizione verso una fase neutrale, con un El Niño che dovrebbe finalmente emergere in autunno, pronto per la stagione fredda del 2022/23.

La Niña ed El Niño sono entrambi una parte di un grande sistema che collega l’oceano e l’atmosfera, chiamato ENSO (El Niño Southern Oscillation). È una regione dell’Oceano Pacifico equatoriale che cambia sempre tra fasi calde e fredde, con cambiamenti di fase che durano da 1 a 3 anni. L’ENSO ha un forte impatto sui modelli di convezione tropicale (tempeste) e sul complesso scambio tra l’oceano e l’atmosfera. Possiamo osservare cambiamenti di pressione su larga scala nei tropici con ogni fase di sviluppo. Dopo un certo tempo, questi cambiamenti si ripercuotono sulla circolazione nel resto del mondo. La fase ENSO fredda si chiama La Niña e la fase calda si chiama El Niño.

Il raffreddamento dell’oceano con La Niña è iniziato durante l’estate e l’autunno di quest’anno. Un fatto interessante è che l’attuale fase fredda sta seguendo la precedente La Niña che si è indebolita questa primavera. Quindi abbiamo avuto due fasi fredde che si sono susseguite. L’attuale raffreddamento è stato abbastanza consistente e persistente dall’inizio della stagione meteorologica autunnale. Secondo le previsioni, il raffreddamento inizierà ad indebolirsi all’inizio del 2022.

Sulla base di tutti i dati disponibili, il Centro di previsione del clima del NOAA aveva emesso il seguente messaggio: “condizioni favorevoli perché La Niña continui durante l’inverno dell’emisfero settentrionale 2021-22 (~ 95% di possibilità) e per il passaggio ad un ENSO neutro durante la primavera 2022 (~ 60% di possibilità durante aprile-giugno)”.

Tracciare gli effetti meteorologici di queste fasi ENSO non è così facile. Non è così semplice indicare un determinato evento meteorologico come “influenzato dall’ENSO”. Ad esempio, è abbastanza semplice trovare evidenze di modelli meteorologici relativi direttamente a La Niña o El Niño nel Pacifico settentrionale o negli Stati Uniti in inverno o in primavera ma in Europa, l’influenza diretta di La Niña svanisce lentamente, a causa della generica variabilità del modello meteorologico. L’influenza è ancora presente, ma in genere è altamente mitigata/modificata dai pattern meteorologici esistenti nel Nord Atlantico.

Le previsioni per il 2022

Le previsioni mostrano La Niña completamente sviluppata attraverso l’Oceano Pacifico equatoriale. A questo punto, ha già superato il picco di raffreddamento, con le anomalie del freddo che dovrebbero ridursi ulteriormente in primavera. Gli effetti sul meteo, tuttavia, possono durare un po’ di più.

L’analisi ENSO e le previsioni ensemble di ECMWF mostrano che La Niña ha iniziato a svilupparsi rapidamente durante la fine dell’autunno, raggiungendo il picco di raffreddamento all’inizio dell’inverno. La previsione mostra un rapido ritorno a condizioni neutre in primavera, con una riduzione delle anomalie negative. Se continua, questo potrebbe portare a una nuova fase calda (El Niño) alla fine del 2022.

La previsione ENSO del modello CFSv2 degli Stati Uniti mostra l’attuale picco di raffreddamento in questo mese. Ma mostra anche una previsione per un ritorno più lento a condizioni neutre durante la primavera, rispetto ad ECMWF. Entrando nell’estate 2022, c’è una crescente possibilità che inizi a svilupparsi una fase calda (El Niño).

La previsione probabilistica ufficiale dell’ENSO CPC/IRI mostra l’attuale La Niña che dura dalla stagione invernale fino alla primavera del 2022. Ciò che è interessante è il passaggio all’estate, con le possibilità di un aumento di El Niño. È tipico che una nuova fase emerga nella stagione estiva/autunnale, quindi vedere aumentare le possibilità di El Niño durante l’estate del prossimo anno è il primo segno previsto di un cambiamento.

Anche l’immagine di previsione da diversi modelli stagionali nordamericani mostra che La Niña raggiunge la fase più fredda all’inizio della stagione invernale. Ma andando avanti nel 2022, è previsto un ritorno alla fase neutrale, con una maggiore possibilità che El Niño si sviluppi più avanti nel 2022. Mostra anche condizioni neutre per la prossima estate ma è improbabile avere un terzo anno con La Niña, quindi le possibilità sono migliori per l’emergere di El Niño.

La più recente previsione stagionale estesa di ECMWF mostra in realtà la fase calda in via di sviluppo (El Niño), a partire dall’estate 2022.

Sappiamo, dunque, che un El Niño arriverà probabilmente nel 2022 e soprattutto durante la prossima stagione invernale.

La caratteristica principale degli inverni di La Niña è un forte sistema di alta pressione nel Pacifico settentrionale e uno di bassa pressione sul Canada. In Europa, è una bassa pressione sulla Scandinavia e una pressione più alta sull’Europa nordoccidentale, anche se questo non può essere designato come una tipica risposta meteorologica da La Niña.

Passando agli ultimi dati di previsione, pubblicati all’inizio del mese da EMCWF, il forte sistema di alta pressione nel Pacifico settentrionale è ancora presente ed è probabile che rimanga presente fino all’inizio della stagione primaverile. Una pressione molto più bassa è presente sulla maggior parte del Canada, curvando la corrente a getto negli Stati Uniti nordoccidentali. La pressione più bassa si estende in Groenlandia, mantenendo la corrente a getto più a nord e consentendo a un’area di alta pressione di espandersi su gran parte dell’Europa.

Guardando le temperature globali della massa d’aria, vediamo il forte cold pool sul Canada occidentale, destinato a durare fino alla fine della stagione invernale. È possibile notare temperature più alte su gran parte dell’Europa, il che suggerirebbe un cambiamento di pattern verso un flusso più occidentale all’inizio del 2022. Le temperature superficiali in Europa sono per lo più al di sopra della norma nel nord e nel nord-est. Esiste tuttavia una zona neutra in alcune parti dell’Europa centrale, il che suggerisce che intrusioni di aria più fredda possono continuare a gennaio e febbraio.

Guardando rapidamente alle previsioni delle precipitazioni globali, vediamo per lo più condizioni più asciutte del normale in Europa, sotto un sistema di alta pressione. Per il Nord America, sono previste maggiori precipitazioni sul Canada, che sono principalmente di nevicate. Ulteriori precipitazioni sono previste anche nelle parti nord-occidentali e nord-orientali degli Stati Uniti. Si prevede che gli Stati Uniti meridionali avranno condizioni da normali a più asciutte, tipiche di una stagione di La Niña.