La sonda Solar Parker della NASA ha “toccato” il Sole: è la prima volta nella storia, “momento grandioso per la scienza solare”

A tre anni dal lancio da Cape Canaveral, la sonda Solar Parker e’ finalmente arrivata a destinazione. “Per la prima volta nella storia, un veicolo spaziale ha toccato il Sole. La sonda Solar Parker della NASA ha volato attraverso la parte piu’ esterna dell’atmosfera del Sole, la corona, e ha campionato particelle e campi magnetici”. Lo annuncia la NASA. La notizia e’ stata data in una conferenza stampa in occasione del meeting dell’American Geophysical Union a New Orleans. I risultati sono pubblicati sulla rivista Physical Review Letters e sono in via di pubblicazione su The Astrophysical Journal.

Come l’allunaggio ha permesso di capire come si e’ formato il nostro satellite, cosi’ toccare l’atmosfera solare aiutera’ a scoprire informazioni cruciali sulla nostra stella e la sua influenza sul Sistema solare. La sonda ha sfiorato l’atmosfera solare il 28 aprile scorso. “Volando cosi’ vicina al Sole, la Parker Solar Probe ora percepisce le condizioni della corona solare come non abbiamo mai potuto fare prima“, sottolinea Nour Raouafi, project scientist della sonda presso il Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. “Le prove dell’essere arrivata nella corona solare si vedono nei dati del campo magnetico, in quelli del vento solare e visivamente nelle immagini. Possiamo vedere per davvero la sonda che vola attraverso le strutture della corona, osservabili durante l’eclissi totale di Sole”.

“E’ un momento grandioso per la scienza solare“, commenta Thomas Zurbuchen, amministratore associato del direttorato della NASA per le missioni scientifiche. “Questa pietra miliare non solo ci fornira’ una visione piu’ approfondita dell’evoluzione del Sole e del suo impatto sul Sistema solare, ma tutto cio’ che impariamo sulla nostra stella ci insegnera’ molto anche delle stelle del resto dell’universo”.