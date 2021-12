MeteoWeb

Lo spettacolare allineamento dei pianeti del 12 Dicembre, catturato in una foto: nell’immagine è possibile ammirare un allineamento quasi perfetto tra Venere, Saturno e Giove.

Nello scatto si scorge il pianeta Venere (quello più luminoso) specchiarsi nel mare e in diagonale a seguire si ammirano Saturno e poi Giove.

La foto è stata realizzata da Giuseppe Conzo del Gruppo Astrofili Palidoro a Marina di San Nicola, sul litorale romano, una cornice magica per questo fenomeno astronomico.