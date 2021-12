Detersivo da bucato e una biostampante in volo verso la ISS: lanciata una capsula Dragon con 3 tonnellate di esperimenti e rifornimenti

MeteoWeb

Questa mattina dal Kennedy Space Center in Florida, è stata lanciata una capsula Dragon con a bordo 3 tonnellate di esperimenti e rifornimenti diretti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La capsula di SpaceX si aggancera’ in maniera automatica alla ISS domani, 22 dicembre, alle 10:30 (ora italiana) e vi restera’ per circa un mese, secondo quanto rende noto la NASA.

Tra le tonnellate di rifornimenti ed esperimenti, ci sono anche un detersivo per il bucato spaziale e una biostampante che ripara le ferite. Bioprint First Aid è una biostampante portatile (sviluppata dall’agenzia spaziale tedesca) che usa le cellule della pelle del paziente per stampare ‘cerotti’ viventi con cui coprire le ferite e accelerarne la guarigione. C’e’ poi la piattaforma Multi Variable Platform (MVP Plant-01), messa a punto da un’azienda statunitense per monitorare lo sviluppo di radici e germogli delle piante coltivate in condizioni di microgravita’.

Si aggiungono inoltre esperimenti finalizzati a ottimizzare la formulazione dei farmaci antitumorali, a combattere le infezioni e a studiare le proprieta’ delle leghe metalliche. Infine c’e’ l’esperimento PGTIDE, mirato a studiare le proprieta’ anti-macchia e la stabilita’ di un nuovo detersivo completamente biodegradabile che e’ stato sviluppato in maniera specifica per l’uso nello spazio, in modo da aiutare gli astronauti alle prese col bucato nelle missioni di lunga durata.