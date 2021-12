Confermato il lancio del telescopio spaziale James Webb per il 24 dicembre

MeteoWeb

Nella tarda serata di ieri, le squadre presso il sito di lancio hanno completato con successo l’incapsulamento dell’osservatorio all’interno del razzo Ariane 5 che lo lancerà nello spazio. La revisione finale della prontezza per il lancio di Webb si terrà martedì 21 dicembre e, in caso di successo, il lancio è previsto per mercoledì 22 dicembre.