Crateri, coni, creste e depressioni: caratteristiche geomorfiche e focus scientifico sul sito di atterraggio del rover Zhurong su Marte

Nell’ambito della missione Tianwen-1, il rover Zhurong è atterrato con successo nel sud di Utopia Planitia su Marte, il 15 maggio 2021. Sulla base di nuove immagini della telecamera ad alta risoluzione a bordo dell’orbiter Tianwen-1, i ricercatori hanno determinato che il rover Zhurong è “atterrato a 109,925° E, 25,066° N ad un’altitudine di -4.099,4m. Il sito di atterraggio è vicino al confine tra altopiano e pianura e molteplici presunte linee costiere. L’indagine in situ del rover Zhurong potrebbe rivelare la prova del potenziale oceano antico e delle attività geologiche storiche”, si legge in uno studio, pubblicato sulla rivista Nature.

Lo studio ha portato ad identificare almeno cinque caratteristiche geomorfiche all’interno dell’area di atterraggio:

Crateri a bastioni. Due distinti crateri a bastioni appaiono alle estremità nord e sud dell’area di atterraggio. La Figura 2a mostra il cratere a bastioni da impatto settentrionale con un diametro di circa 9km e una profondità di circa 1,2km. Le morfologie complessive del materiale espulso dai crateri a bastioni sono sempre state considerate come prova dell’elevata abbondanza di sostanze volatili (ghiaccio/acqua) nei materiali bersaglio. Coni. I coni sono una delle conformazioni più significative e controverse di Utopia Planitia. Sia i coni isolati che i cluster si trovano nell’area di atterraggio. I coni in questa regione specifica sono stati per lo più interpretati come coni di cenere, vulcani di fango o pingo. Tuttavia, l’interpretazione dei coni ben definiti nell’area di atterraggio è inconcludente. Creste. Le creste distribuite nella zona di atterraggio vanno da circa 0,59 a 12,6km di lunghezza. La figura 2c mostra una delle creste di circa 42,7km a sud-est del sito di atterraggio. Nell’Utopia Planitia, le caratteristiche simili a creste sono probabilmente attribuibili alle attività tettoniche e al vulcanismo. Depressioni. Nella zona di atterraggio, compaiono diverse depressioni, che vanno da 1,2 a 10km di lunghezza e da 1 a 20m di profondità. Le depressioni possono essere associata a terreni poligonali altrove nell’Utopia Planitia, ma questa associazione non è chiara per i casi nell’area di atterraggio. Inoltre, le depressioni sono spesso modificate dai depositi eolici. Creste eoliche trasversali (TAR). I TAR ad alto albedo sono comuni all’interno dell’area di atterraggio, specialmente in alcune depressioni e crateri. La maggior parte dei TAR nell’area di atterraggio corre approssimativamente nella direzione est-ovest, indicando che il vento locale era dominante nella direzione nord-sud in passato. La loro distribuzione, le caratteristiche morfologiche, la composizione dei sedimenti e i processi di formazione sono indicatori dell’antico campo di vento e del paleoambiente locale.

“Queste morfologie riflettono l’abbondanza e la complessità delle attività geologiche nell’area di atterraggio, che probabilmente coinvolgono vulcanismo storico e attività tettoniche, attività acqua/ghiaccio, azione del vento e così via”, scrivono i ricercatori.

Attualmente, il rover viaggia a circa 20-30m per sol (un giorno su Marte) e alla fine di luglio 2021 aveva percorso circa 700 metri. “Il rover Zhurong sta viaggiando verso sud per un’indagine specifica in situ. Supportato dai sei carichi utili a bordo del rover, i suoi obiettivi chiave iniziali sono rocce, campi rocciosi, creste eoliche trasversali e strutture sotterranee lungo il percorso. L’indagine estesa mirerà a depressioni e coni in lontananza. Una migliore comprensione dei meccanismi di formazione di questi obiettivi può far luce sul vulcanismo storico e sulle attività di acqua/ghiaccio all’interno dell’area di atterraggio, nonché sulle attività del vento. Questi risultati potrebbero rivelare le caratteristiche e l’evoluzione dell’antico ambiente marziano e far progredire l’esplorazione dell’abitabilità dell’antico Marte”, scrivono i ricercatori.