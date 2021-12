Le grotte di ghiaccio del Monte Melbourne: le spettacolari FOTO dall’Antartide

MeteoWeb

Spettacolari immagini giungono dall’Antartide, dove è in corso la 37esima spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), che ha il compito di promuovere e supportare la ricerca nazionale in Antartide.

Con il supporto delle guide alpine, Simonetta Montaguti ha condotto una attività di esplorazione delle grotte ghiacciate del Monte Melbourne (2.700 metri circa) per il progetto MIMIC, “Investigazioni Multidisciplinari sul Monte Melbourne e nelle sue grotte fumaroliche nel ghiaccio”, finanziato dal PNRA.

Nella gallery scorrevole in alto, le splendide foto scattate da Simonetta Montaguti, mostrano questo affascinante mondo di ghiaccio.