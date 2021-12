Le morti di rinoceronti in Sudafrica per bracconaggio raggiungono quota 24 nel solo mese dicembre

MeteoWeb

I bracconieri hanno ucciso 24 rinoceronti in Sudafrica durante le prime due settimane di dicembre, dopo una pausa negli omicidi durante la pandemia di Covid.

Martedì, come si legge su The Guardian, il ministero dell’ambiente sudafricano ha dichiarato che dall’inizio del mese sono state scoperte carcasse in quattro province del paese, con sette rinoceronti trovati morti nel parco nazionale Kruger, sei nel KwaZulu-Natal e sette nel Mpumalanga. Quattro, tra cui una donna incinta, sono stati uccisi dai bracconieri in una riserva di caccia nel Western Cape la scorsa settimana, mentre un quinto è in cura per ferite da arma da fuoco.

Nove persone sono state arrestate in relazione alle uccisioni di rinoceronti, che sono state condannate dal dipartimento dell’ambiente del Sudafrica dopo una diminuzione del bracconaggio durante la pandemia.

Nel 2020, 394 rinoceronti sono stati cacciati in camicia per le loro corna in Sudafrica, che ospita la maggior parte della popolazione di animali in Africa, rispetto ai 594 dell’anno prima, secondo i dati ufficiali. Quasi due terzi sono stati uccisi nei parchi nazionali. Un record di 1.215 sono stati uccisi nel 2014 , rispetto ai soli 13 del 2007, guidati dalla domanda in Asia che ha reso il corno di rinoceronte più prezioso dell’oro.

“La povertà sta spingendo molte delle persone reclutate come bracconieri ad andare nei parchi. Se ci sono difficoltà economiche, allora questo sarà ovviamente esacerbato“, ha detto Richard Emslie, un ex funzionario scientifico del gruppo specializzato sui rinoceronti africani dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN). “Una delle sfide è quella di responsabilizzare economicamente le persone che vivono in queste comunità rurali … non solo pensare in termini di rigorose forze dell’ordine e anti-bracconaggio nei parchi”.

I blocchi del coronavirus, le restrizioni ai viaggi e la variante Omicron hanno devastato l’industria del turismo del paese, un’importante fonte di finanziamento per la conservazione, che ha contribuito per circa il 4,5% di tutti i posti di lavoro e il 3% del PIL in Sudafrica prima della pandemia.

Sebbene l’aumento delle uccisioni di rinoceronti sia comune prima di Natale e del capodanno cinese, gli esperti hanno affermato che l’arresto dei bracconieri non interromperebbe il ciclo e che sarebbe necessario fare di più per reprimere le bande criminali e chiedere corna in Vietnam e Cina.

Kevin Pietersen, l’ex capitano di cricket dell’Inghilterra e un importante ambientalista di rinoceronti, ha affermato che visitare alcuni dei 3 milioni di persone che vivono ai margini del parco nazionale Kruger gli ha aperto gli occhi sulle sfide che molti stanno affrontando. “Ho iniziato a odiare assolutamente. Ma mi sono formato da solo“, ha detto Pietersen, che di recente ha ospitato uno spettacolo del National Geographic sulla conservazione dei rinoceronti . “Queste sono persone che vogliono solo sfamare le loro famiglie. C’è l’avidità umana, che è in tutti noi. Ma c’è molta disperazione che purtroppo vive accanto a questi parchi nazionali. E quando sei disperato e so come genitore che farai qualsiasi cosa per i tuoi figli, per nutrire i tuoi figli“, ha detto. “Vincete questa guerra prendendovi cura delle persone. È quello che fanno in India”.

Cathy Dean, amministratore delegato di Save the Rhino International, che fa anche parte del sottogruppo IUCN sui rinoceronti africani, ha affermato che il crollo delle entrate dell’ecoturismo è stato probabilmente collegato agli omicidi.

“[La pandemia] è stata un disastro. Ovviamente la mancanza di reddito turistico ha assolutamente distrutto parchi e riserve. Ha completamente cestinato il reddito“, ha detto. “Non impieghiamo direttamente il personale, ma molte operazioni hanno dovuto licenziare il personale“.