Previsioni Meteo, da domenica 12 torna l’anticiclone: residuo maltempo al Centro-Sud, attenzione al gelo

Il vortice perturbato nord-atlantico, alimentato anche da aria relativamente fredda da Nord, evolverà, secondo le previsioni meteo, progressivamente verso la Grecia e il Sudest Europa, allontanandosi dall’Italia e permettendo un progressivo miglioramento del tempo su gran parte della penisola. Per la giornata di domenica 12 dicembre, tutte le regioni settentrionali, del medio-alto Tirreno e anche dell’alto Adriatico, vedranno un cielo ampiamente soleggiato, salvo un po’ di nubi sparse soprattutto in prossimità di rilievi alpini, localmente anche sul Nord Appennino.

La circolazione settentrionale, però, nonostante il progredire spedito dell’alta pressione da Ovest, continuerà a interessare marginalmente ancora le regioni del medio-basso adriatico e localmente qualcuna meridionale. Su queste aree, infatti, persisteranno correnti anche piuttosto fredde dai quadranti settentrionali con ulteriore calo della temperatura e con ultimi addensamenti, soprattutto nella prima parte della giornata. Le nubi più diffuse saranno presenti tra l’Abruzzo, il Molise, la Campania orientale, la Puglia, localmente la Lucania e poi decisamente più a Sud, verso il Nord della Sicilia. Su queste aree saranno possibili ancora deboli precipitazioni sparse e, non escluso, anche qualche fiocco collinare tra Abruzzo, Molise, Nordest Campania e Daunia Pugliese. Addensamenti associati a locali scrosci di pioggia anche sulla Sicilia settentrionale. Nella seconda parte della giornata il tempo migliorerà anche su queste aree con schiarite via via più ampie, mentre continuerà il bel tempo soleggiato e stabile sul resto del paese. Da evidenziare temperature minime notturne e soprattutto del primo mattino piuttosto fredde su gran parte delle regioni, con gelate estese e anche intense fino in pianura al Centro Nord e gelate anche nelle valli interne appenniniche meridionali. Infine, un rilievo in riferimento al vento, atteso, secondo le previsioni meteo, moderato o spesso forte settentrionale su tutto il Centro Sud, ma di più sui bacini e sul medio-basso Adriatico, con mari molto mossi o anche agitati il medio-basso Adriatico e i Canali delle isole maggiori.