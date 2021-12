Previsioni Meteo per Natale, primi possibili scenari: tendenza verso maltempo su molte regioni e neve a bassa quota

MeteoWeb

Abbiamo già evidenziato, in precedenti aggiornamenti sulla possibile tendenza del tempo per il giorno di Natale, un po’ di ipotesi evolutive sulla base delle simulazioni dei modelli matematici sul medio-lungo periodo. Nel quadro barico di massima abbiamo anche rappresentato i tre possibili protagonisti del tempo per la festività della Natività ossia: una circolazione fredda artica continentale sul Nordest Europa, un’alta pressione di blocco tra Atlantico e Europa centrale e possibili interferenze atlantiche medio-basse. L’evoluzione per la festività più attesa dell’anno è rimessa sostanzialmente all’interazione tra queste figure bariche.

Più nello specifico, avevamo evidenziato da una parte la possibilità di un’ingerenza fredda continentale ma, grazie a un’alta pressione di blocco medio-alta, anche possibili interferenze atlantiche più umide e più miti. Dunque, già qualche giorno fa, l’ipotesi più accreditata per Natale appariva una sorta di azione congiunta tra aria fredda nordorientale e quella più umida atlantica proprio in corrispondenza dell’Italia. In linea di massima, viene confermata questa tendenza ma, alla luce degli ultimi dati, potrebbe esserci una minore ingerenza fredda, o comunque meno penetrante sui settori centrali del nostro bacino, magari con una componente umida oceanica più efficace. Il nuovo quadro barico sarebbe predisponente, per il giorno di Natale, a instabilità diffusa sul nostro territorio, ma più accesa sulle regioni tirreniche tutte e anche su quelle relative appenniniche. Il campo termico potrebbe essere abbastanza freddo al Centro e magari di più al Nord, relativamente freddo al Sud, per via di una maggiore interferenza, su queste aree, del flusso più umido e mite Atlantico. Oltre alle piogge, quindi, potrebbero esserci anche nevicate fino a quote relativamente basse al Centro Nord, magari più basse o persino localmente anche in pianura al Nord, seppure in forma localizzata, in media-alta collina al Centro e su Campania, Nord Puglia; fiocchi oltre i 1000/1200 m altrove al Sud. Si tratta, naturalmente, di una evoluzione sulla base dei dati ultimi, ma la distanza temporale certamente implicherà altre manovre e nulla esclude che l’aria fredda continentale possa affondare in maniera più determinante sul bacino centrale del Mediterraneo e comportare instabilità invernale più diffusa, ma nulla esclude anche che l’aria fredda possa tracimare in maniera preponderante a Ovest, decisamente in misura minore sull’Italia, con instabilità più autunnale che invernale. A oggi, ci sentiamo di dire che il tempo potrebbe essere abbastanza instabile in via generale, da vagliare meglio se con componente fredda diffusa sul territorio o limitata ad alcuni settori.

La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare il possibile tempo di Natale, apportando periodici aggiornamenti.