Covid, le Regioni al Governo: “Super Green pass sui luoghi di lavoro, stop alla quarantena per i contatti di positivi vaccinati”

Indirizzare l’attività di contact tracing sui non vaccinati e sui contesti di maggior rischio di diffusione di SARS-CoV-2 e passare dalla quarantena all’autosorveglianza per i contatti di positivi vaccinati, riducendo per questi il ricorso ai tamponi: è quanto hanno concordato i governatori nel documento condiviso in Conferenza delle Regioni, e inviato al governo sulla riduzione della quarantena per i contatti di positivi vaccinati con dose booster.

La proposta dei presidenti di Regione è di ”mantenere la quarantena per tutti i contatti non vaccinati” e di mantenere una strategia di testing nelle persone a rischio, come gli immunocompromessi, o per i contesti sanitari e socioassistenziali.

“Al Governo chiederemo l’introduzione del Super Green pass sui luoghi di lavoro. Questa richiesta sarà oggetto di un incontro oggi con l’Esecutivo,” hanno sostenuto i governatori nell’ambito della Conferenza delle Regioni che si è riunita oggi.