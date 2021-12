Cambiamento climatico: le renne della Lapponia fuggono verso Sud in cerca di cibo a causa del ghiaccio

MeteoWeb

I pastori in Lapponia stanno lottando per individuare migliaia di renne che sono fuggite dopo che, a causa dei cambiamenti climatici, il cibo che si procurano pascolando è rimasto coperto da uno strato di ghiaccio. Alcune renne hanno viaggiato fino a 100 km a sud, alla ricerca di licheni liberi dal ghiaccio a cui possono accedere sotto la neve. I pastori devono seguirle attraverso le foreste della Finlandia settentrionale e della Svezia, alcuni addirittura utilizzando elicotteri.

Secondo gli scienziati l’Artico si sta riscaldando due volte più velocemente del resto del mondo a causa del cambiamento climatico, anche se una nuova ricerca suggerisce che potrebbe essere una sottovalutazione. Pare che lo strato di ghiaccio si formi quando una prima nevicata si scioglie, o è seguita dalla pioggia, creando neve bagnata, che poi si congela in uno strato di ghiaccio duro quando le temperature scendono. “Le renne non possono scavare il ghiaccio perché è duro e quindi si spostano in cerca di terreno dove c’è solo neve che possono rimuovere facilmente e mangiare il lichene sottostante“, afferma Jouko Kumpula, uno scienziato senior del Natural Resources Institute finlandese, come si legge sulla BBC.

L’allevamento di renne è il principale sostentamento per molti indigeni Sami nella regione della Lapponia che comprende le regioni artiche di Svezia, Finlandia, Norvegia e la penisola russa di Kola. “Per noi è stato operativo 24 ore su 24, giorno e notte“, afferma Tomas Seva, un pastore di 62 anni nel nord-est della Svezia.

“Stiamo guidando per ore e ore per localizzare le nostre renne e riportarle indietro, ma è stato molto difficile in queste condizioni invernali. Quindi, stiamo usando anche gli elicotteri e questo è molto insolito, e anche molto costoso”. Tomas Seva dice che circa 8.000 renne del suo e di un villaggio vicino si sono allontanate negli ultimi giorni e molte di loro hanno percorso distanze insolitamente lunghe. A volte si sono mescolati ad altri branchi. “Quindi, separarli dalla mandria degli altri e riportarli indietro è una sfida enorme, siamo davvero stressati”.

L’Associazione svedese degli allevatori di renne afferma che diversi distretti nel nord-est del paese sono stati colpiti e lo stesso problema si è verificato anche oltre il confine in Finlandia. “Il posto più lontano dove le nostre renne sono andate che io sappia è a circa 100 km dal nostro distretto“, dice Vili Kurki, 28 anni, un pastore del distretto di Muonio in Finlandia. “Le renne dalla parte centrale del distretto si sono spostate a sud, e poi nella parte centrale abbiamo visto nuove renne arrivare da nord. Era una sorta di flusso degli animali”. Alcune renne sono dotate di localizzatori GPS, ma non sempre funzionano e, anche se lo fanno, l’animale con il localizzatore potrebbe essere separato dal resto della mandria. “Quindi, il [modo] più affidabile è cercare tracce nella neve“, afferma Anna-Karin Svensson dell’Associazione svedese degli allevatori di renne. “Ma il vento, la neve alta e la neve fresca lo rendono difficile“.

Secondo Vili Kurki ci vorranno giorni o settimane per trovare tutte le renne scomparse e riportarle a casa. “Tutto quel lavoro significa guidare tanto e quando il carburante è molto costoso, tutto questo costa molto”. Gli scienziati affermano che eventi come questo, quando il pascolo invernale in Lapponia diventa difficile da pascolare per le renne, sono diventati frequenti negli ultimi anni. “Solo due anni fa c’erano condizioni invernali molto difficili e dure per le renne e i loro pastori in tutti e tre i paesi nordici”, afferma il ricercatore finlandese Jouko Kumpula. “Di solito questo tipo di inverni è stato sperimentato in precedenza una volta in un periodo di 30 anni, ma sembra che probabilmente stiano diventando sempre più comuni a causa del cambiamento climatico in corso”. Anche la renna scomparve allora, dice. Alcuni stavano morendo di fame quando sono stati trovati e soffrivano di disturbi digestivi.

Matti Sarkela dell’Associazione finlandese degli allevatori di renne afferma che c’è un motivo per cui gli animali vanno a sud. “Mentre la temperatura inizia a scaldarsi dopo la prima nevicata, le renne in questi giorni mettono il naso all’insù per annusare la direzione da cui proviene l’aria calda. E di solito viene dal sud – lo chiamiamo il ‘clima caldo dal Regno Unito’ – e le renne iniziano a muoversi contro quel vento caldo e quindi si dirigono a sud”.

Alcuni pastori della Lapponia hanno iniziato a dare cibo extra ai loro animali, nella speranza di risolvere il problema. “Sono animali in libertà, quindi spesso cercano di procurarsi il cibo da soli, ma la frequenza della copertura di ghiaccio sulla loro vegetazione invernale è in aumento e quindi i pastori hanno iniziato a nutrire questi animali durante l’inverno“, afferma il prof. Oystein Holand dell’Università norvegese di Scienze di vita. “Danno loro da mangiare fieno e altro cibo supplementare durante l’inverno in modo che gli animali non debbano vagare per il cibo durante l’inverno”.