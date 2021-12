Le temperature estreme, l’incertezza energetica, il rischio di mortalità e malattie: il caso dell’Australia

MeteoWeb

Le comunità indigene nella remota Australia affrontano con frequenza temperature estreme pericolose. Questi estremi sono associati ad un

aumento del rischio di mortalità e malattie. Per molte famiglie, le temperature estreme aumentano sia la loro dipendenza dai

servizi forniti dall’energia, sia il rischio che tali servizi vengano disconnessi. Alloggi di scarsa qualità, redditi bassi, cattiva salute

e l’insicurezza energetica associata al pagamento anticipato dei costi da sostenere aggravano il rischio di danni legati alla temperatura. Nel corso di uno studio guidato da Thomas Longden, pubblicato su Nature, sono stati utilizzati i dati quotidiani del contatore per 3.300 famiglie, ed è stata analizzata la regressione per valutare la relazione tra temperatura, consumo di elettricità e disconnessione in 28 comunità remote.

“Scopriamo che quasi tutte le famiglie (91%) hanno subito una disconnessione dall’elettricità durante l’anno finanziario 2018-2019 – scrivono i ricercatori -. Quasi tre quarti delle famiglie (74%) sono state disconnesse più di dieci volte. Le famiglie con un elevato consumo di elettricità situate nelle zone climatiche centrali avevano una possibilità su tre di disconnettersi lo stesso giorno nelle giornate molto calde o molto fredde“.

Simile ai popoli indigeni di tutto il mondo, le comunità remote australiane sono state a lungo a maggior rischio per quanto riguarda le tre dimensioni dell’ingiustizia energetica. La giustizia energetica si occupa della distribuzione di costi, benefici e rischi nelle transizioni energetiche ed è un principio che nasce dalle teorie della giustizia distributiva. Le ingiustizie distributive nei sistemi energetici possono essere prodotte da disuguaglianze sistemiche che derivano da ingiustizie procedurali in corso (che è un concetto radicato nel mancato accordo di alcuni gruppi di pari diritti e rispetto) e riconoscimento delle ingiustizie (quando alcuni gruppi affrontano una mancanza di rispetto culturale e sono esclusi da alcun potere decisionale). Le ingiustizie procedurali si estendono alle differenze in diritti legali; le ingiustizie distributive si riflettono nelle differenze nella qualità degli alloggi che incide sul consumo energetico; e le ingiustizie nel riconoscimento includono una mancanza di riconoscimento dei bisogni unici di comunità specifiche, comprese quelle legate all’energia, al suo accesso, al suo utilizzo e alle sue pratiche. Alcuni gruppi, come le remote comunità indigene dell’Australia, hanno sempre meno accesso all’energia e ad abitazioni efficienti, con minore capacità di modellare i sistemi elettrici ai quali sono collegati, e hanno una minore capacità di pagare per una maggiore elettricità costi che possono derivare da determinati sistemi.

Tutto ciò, in sintesi, va ad intrecciarsi con le temperature sempre più estreme che si registrano nel mondo e dunque richiede un intervento immediato da parte delle istituzioni. Anche in virtù del fatto che le temperature e gli eventi meteo sempre più estremi si stanno verificando in luoghi del mondo prima non interessati da questo tipo di fenomeni. La questione, dunque, potrebbe diventare di portata globale. “È necessaria un’ampia gamma di risposte politiche correlate per ridurre la frequenza, la durata e effetti negativi della disconnessione dall’elettricità per i residenti indigeni che vivono a distanza“, concludo gli autori dello studio.