Meteo, le temperature massime di oggi: +17°C ad Augusta, 0°C a Piacenza, -1°C ad Alessandria, -2°C a Bressanone, -12°C a Livigno

È iniziato un nuovo peggioramento nord-atlantico di stampo invernale sull’Italia oggi, con il freddo che dalle regioni del Sud scenderà in serata anche verso il Centro-Sud. Rovesci e temporali diffusi hanno colpito le nostre regioni ma anche nevicate, fino in pianura al Nord, in media-alta collina sul Centro Nord Appennino.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 10 dicembre 2021, in alcune località italiane: