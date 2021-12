Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Botricello, +22°C a Castiadas, +21°C a Catania, +18°C a Sangiano

MeteoWeb

Dai settori nordafricani occidentali cresce in maniera evidente l’alta pressione verso Nord e quindi anche verso l’Italia. In corrispondenza del nostro Paese, tuttavia, non è ancora in pieno vigore e infatti oggi si sono verificati ultimissimi fastidi all’estremo Sud e all’estremo Nord-Ovest. Ma le temperature iniziano già ad aumentare, anche sulle Alpi occidentali.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, in alcune località italiane: