L’earthshine illumina la Luna crescente, in compagnia di Giove, Venere e Saturno: spettacolo nel cielo di dicembre

MeteoWeb

Da martedì, una serie di congiunzioni consecutive sono protagoniste del cielo di Dicembre: all’allineamento Venere–Saturno–Giove si aggiunge anche la Luna, avvicinandosi a ciascun pianeta. Stasera la falce di Luna prosegue il suo percorso da occidente a oriente e raggiunge il gigante gassoso Giove, nella costellazione del Capricorno.

Ma in queste sere è possibile osservare anche un altro affascinante fenomeno legato alla Luna: l’earthshine. Il fenomeno è rappresentato nella bellissima foto in alto, di Alessandro Cipolat Bares: scattata in Valle d’Aosta, mostra la Luna crescente al tramonto, sullo sfondo del “Grand Nomenon”, nel massiccio del Gran Paradiso. Ma perché riusciamo a vedere l’intera faccia della Luna in questa foto?

Nel momento in cui solo una piccola falce di Luna è illuminata dal sole, sarà visibile l’intera faccia della Luna rivolta verso la Terra. La parte debolmente illuminata è in realtà la luce del sole che si riflette dalla Terra e colpisce la superficie lunare; ecco da dove deriva il nome “earthshine”.

Il primo ad intuire il meccanismo fisico di questo fenomeno fu nel ‘500 Leonardo Da Vinci, che comprese che la Luna non splende di luce propria ma attraverso la luce del Sole e anche della Terra. Ecco perché questo fenomeno è chiamato anche bagliore di Da Vinci.

Cosa succederà ora a Giove, Saturno e Venere

Per tutto il mese di dicembre, tutti e tre i pianeti stanno scivolando insieme verso il sole al tramonto. Venere passerà tra il sole e la Terra il 9 gennaio 2022, quindi scomparirà presto. Ma Giove e Saturno hanno orbite grandi, enormi, molto più ampie di quelle della Terra. Non possono passare tra la Terra e il sole, ma ora puntano verso il lato opposto del sole rispetto alla Terra. E saranno ancora visibili – brevemente, non lontano dal tramonto – a inizio 2022. Poi entrambi cadranno nel bagliore del sole, con Saturno che sparirà per primo. Saturno raggiungerà la sua congiunzione superiore il 4 febbraio 2022. Giove raggiungerà la sua congiunzione superiore il 5 marzo 2022. Queste sono le date in cui questi pianeti saranno direttamente dietro il sole. Successivamente, entrambi i pianeti torneranno ad est prima dell’alba per iniziare un altro ciclo di visibilità nel nostro cielo.

Nel 2022, Saturno raggiungerà la sua opposizione – quando la Terra passerà tra esso e il sole – il 14 agosto. L’opposizione di Giove arriverà il 26 settembre.