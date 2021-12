L’Etna con un “tappo di nuvola”: le spettacolari FOTO del vulcano siciliano

MeteoWeb

Nelle scorse ore, l’Etna è tornato a far parlare di sé per una nuova attività stromboliana dal cratere di Sud-Est. Oggi Renzo Pellicano ha immortalato il vulcano attivo più alto d’Europa con un particolare “cappello”. Nelle foto della gallery scorrevole in alto, si può vedere un “tappo di nuvola” sul vulcano innevato, che si staglia imponente contro il cielo sereno.