L’Italia a rischio “altissimo” per Covid-19: gli USA sconsigliano viaggi nel nostro Paese

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno aggiunto tre nazioni alla categoria a più alto rischio per i viaggi, inclusa l’Italia. Nel suo aggiornamento settimanale degli avvisi di viaggio Covid-19, il CDC ha anche aggiunto la gigantesca e gelida Groenlandia e la minuscola isola tropicale dell’Africa orientale di Mauritius alla sua categoria “Livello 4: Covid-19 molto alto“.

In genere, il CDC colloca una destinazione al livello 4 quando negli ultimi 28 giorni sono stati registrati più di 500 casi ogni 100.000 residenti. Tutte e tre le nazioni sono passate dal livello 3. La scorsa settimana, il CDC ha inserito la Francia al livello 4, insieme ad altre sei destinazioni. La Francia rimane al livello 4 anche questa settimana.

Il passaggio dell’Italia al Livello 4, spiega la Cnn, arriva mentre l’Europa continua a fare i conti con un’altra ondata di casi di Covid-19. Il governo italiano ha approvato la proroga dello stato di emergenza nel Paese fino al 31 marzo. Lo stato di emergenza conferisce al governo guidato dal presidente del Consiglio Mario Draghi il potere di attuare misure volte a contenere il coronavirus, racconta ancora la Cnn agli americani, inclusa la limitazione di alcune attività solo a coloro che sono completamente vaccinati. L’Italia imporrà anche una quarantena di cinque giorni per i viaggiatori non vaccinati che entrano nel Paese, compresi quelli provenienti dall’Unione Europea. Coloro che sono vaccinati dovranno anche fornire un tampone negativo. Queste nuove misure dovrebbero essere attuate dal 16 dicembre al 31 gennaio.

Il Regno Unito, invece, sta affrontando una “ondata di marea” di infezioni dalla nuova variante del coronavirus Omicron, hanno avvertito i ministri, rilevando tassi di trasmissione rapidi a Londra e in tutto il paese. E anche la Germania è alle prese con la sua quarta ondata di pandemia e un forte aumento dei decessi. Entrambe queste nazioni sono anche nell’elenco di livello 4 del CDC. Alcuni mercatini di Natale in Europa stanno ancora pianificando di operare, ma altri, incluso il mercato di Monaco, sono stati cancellati.

Nel frattempo, il mondo intero continua a monitorare Omicron.

Annunciata per la prima volta dalle autorità sanitarie sudafricane alla fine di novembre, la variante ha comportato vari divieti di viaggio per le nazioni dell’Africa meridionale. Il CDC ha spostato sette nazioni dell’Africa meridionale al livello 4 il 27 novembre, proprio a causa di Omicron (un’ottava nazione, il Botswana, era già al livello 4). Lunedì tutte queste nazioni sono rimaste al livello 4.

Inoltre, gli Stati Uniti hanno implementato regole di viaggio più severe il 6 dicembre a causa della preoccupazione per la variante.

Altre nazioni al livello 4

L’Europa non è l’unica regione con destinazioni turistiche popolari al livello 4. Tra gli altri luoghi considerati anche a rischio “molto alto” per i viaggi ci sono:

Barbados

Belize

Isole Cayman

Giordania

Isole Seychelles

Turchia

In tutto, più di 80 paesi sono stati classificati di livello 4 al 13 dicembre.

Livello 3

La categoria di livello 3, che si applica alle destinazioni che hanno avuto tra 100 e 500 casi per 100.000 residenti negli ultimi 28 giorni, ha appena visto una nuova aggiunta lunedì. Per la Malesia, il passaggio al livello 3 è stata una buona notizia poiché era al livello 4 dal giugno 2021.

Molte nazioni caraibiche popolari tra gli americani in cerca di climi più caldi sono attualmente al livello 3. Includono, tra gli altri:

Aruba

Repubblica Dominicana

Granada

Saint Kitts e Nevis

Degno di nota anche il fatto che il CDC colloca le navi da crociera, sia in mare che in fiume, al livello 3.

I viaggiatori con piani internazionali devono tenere in considerazione diversi elementi, ha recentemente dichiarato alla CNN Travel l’analista medico della CNN, la dott.ssa Leana Wen. “Questa è una situazione molto dinamica e i viaggiatori dovrebbero considerare quanto sia importante per loro il viaggio e avere un piano B e un piano C“, ha affermato Wen, medico di emergenza e professore di politica e gestione sanitaria presso il George Washington University Milken Institute. “Dovrebbero pensare a tutti gli scenari per quello che potrebbe accadere. Ipotizziamo che finiscano in un paese che ora sta per attuare una quarantena obbligatoria all’arrivo. Come faranno a farcela? Vale la pena andare?“.

Le ambasciate statunitensi forniscono informazioni specifiche per paese per i cittadini americani, incluso se i test in una particolare destinazione sono disponibili in modo affidabile entro il periodo di un giorno richiesto per il loro ritorno.

Livello 2, Livello 1 e incognite

Le destinazioni con la designazione “Livello 2: Covid-19 moderato” hanno visto da 50 a 99 casi di Covid-19 ogni 100.000 residenti negli ultimi 28 giorni. Tre nazioni ci sono state inserite lunedì:

Giamaica

Filippine

Repubblica del Congo

Questo è stato un miglioramento per tutte e tre le nazioni, che in precedenza erano al livello 3. Nella categoria delle destinazioni “Livello 1: Covid-19 Low“, negli ultimi 28 giorni sono stati registrati meno di 50 nuovi casi ogni 100.000 residenti. Solo una nuova nazione si è unita a questo livello lunedì, quella della piccola nazione africana della Guinea Equatoriale. In precedenza era stato al livello 2.

Infine, ci sono destinazioni per le quali il CDC ha un rischio “sconosciuto” a causa della mancanza di informazioni. A partire dal 13 dicembre, alcuni di questi luoghi includevano:

Cambogia

Isole Canarie

Gibilterra

Nicaragua

Tanzania

Il CDC avverte anche i viaggiatori completamente vaccinati di avventurarsi in destinazioni senza statistiche affidabili sull’attuale situazione di Covid-19. Nella sua guida di viaggio più ampia, il CDC ha raccomandato di evitare tutti i viaggi internazionali fino a quando non si è completamente vaccinati. “I viaggiatori completamente vaccinati hanno meno probabilità di contrarre e diffondere Covid-19. Tuttavia, i viaggi internazionali comportano ulteriori rischi e anche i viaggiatori completamente vaccinati potrebbero essere maggiormente a rischio di contrarre e possibilmente diffondere alcune varianti di Covid-19“, ha affermato l’agenzia.