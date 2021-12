Madagascar, elicottero si schianta in mare: ministro nuota 12 ore e si salva

MeteoWeb

Il Ministro per la Polizia del Madagascar Serge Gelle, sopravvissuto allo schianto in mare di un elicottero a Nord-Est dell’isola, ha nuotato per circa 12 ore fino a riva per mettersi in salvo.

Gelle e un collega ufficiale di polizia hanno raggiunto separatamente la località balneare di Mahambo, apparentemente dopo essersi espulsi dall’aereo e dopo avere nuotato per 12 ore, ha riferito il responsabile dell’autorità portuale Jean-Edmond Randrianantenaina.

Le cause dell’incidente non sono state ancora chiarite. In corso le ricerche di altri due passeggeri.