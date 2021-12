Malta, nuovo record assoluto di contagi: 1.337 nuovi casi positivi in un giorno

MeteoWeb

Anche a Malta schizzano i contagi di Covid nella sua variante Omicron: nelle ultime 24 ore, il Paese da meno di 500 mila abitanti ha registrato 1.337 nuovi casi positivi che avvicinano a 9.000 il totale dei casi attivi. Sull’isola di Malta vivono 525 mila persone. Come riferisce la stampa locale, il bollettino giornaliero riporta 82 pazienti positivi in cura all’ospedale Mater Dei, 6 dei quali in terapia intensiva. I ricoveri, quindi, sono molto più bassi – in rapporto agli abitanti – rispetto a quelli di tutte le province d’Italia.

Le dosi di vaccino somministrate finora a Malta sono oltre un milione, di cui 200 mila come “terza dose”. Malta è uno dei Paesi più vaccinati al mondo con l’83% dell’intera popolazione che ha ricevuto entrambe le dosi e il 38% che ha ricevuto la terza dose. In considerazione della minore gravità della variante Omicron, la Camera di Malta ha intanto chiesto al governo di ridurre il periodo di quarantena obbligatoria a 10 giorni, o a sette giorni per i completamente vaccinati.