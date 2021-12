Maltempo, a rischio la stagione sciistica sull’Appennino: lo scirocco sta rovinando il manto nevoso – FOTO

MeteoWeb

Lo scorso anno, quando la neve era alta e soffice al punto giusto, dunque adatta allo sci, il problema erano le chiusure causa Covid. Quest’anno, che le chiusure sono meno rigide e i centri sciistici potrebbero quanto meno provare a recuperare parte del tempo perduto, il problema è il clima. Lo scirocco che sta interessando l’Appennino ha gettato la stagione sciistica in una profonda crisi. L’ennesima degli ultimi anni. Il manto nevoso, infatti, è molto rovinato da Nord a Sud, come si può vedere dalle foto raccolte sui social nella gallery scorrevole in alto. Ma non solo: per i prossimi giorni sono previste temperature ben oltre i valori medi del periodo. E il problema, dunque, si inasprirà.