Forte maltempo all’estremo Sud: piogge abbondanti in Calabria con temperature autunnali. Niente neve neanche ad alta quota

Mentre sull’Italia centro/settentrionale avanza l’Anticiclone di Capodanno, all’estremo Sud imperversa il maltempo: la giornata di martedì 28 dicembre s’è conclusa con accumuli pluviometrici particolarmente significativi nei settori meridionali della Calabria, tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, dove sono caduti 76mm di pioggia a Gambarie d’Aspromonte, 56mm ad Antonimina, 53mm a Cardeto, 52mm a Fabrizia, 45mm a Serra San Bruno, 44mm a Mongiana, Monterosso Calabro e Cenadi, 43mm a Platì, 38mm a Palmi, 37mm a Sinopoli, 35mm a Giffone, 33mm a Motta San Giovanni e Feroleto della Chiesa, 32mm a Cittanova, 30mm a Sant’Alessio in Aspromonte, Santa Cristina d’Aspromonte e Molochio, 29mm a Montebello Jonico, 27mm a Bagnara Calabra, 23mm a Vibo Valentia, 20mm a Reggio Calabria. Piogge anche nella Sicilia settentrionale tirrenica orientale, in provincia di Messina, dove sono caduti 36mm di pioggia a Floresta, 19mm a Barcellona Pozzo di Gotto, 16mm a Messina, 12mm a Fiumedinisi, 11mm a Patti. Il clima è comunque particolarmente mite, basti pensare che ai 1.200 metri di altitudine di Rumia, in Aspromonte, la temperatura giornaliera è stata sempre tra +6 e +8°C. Le precipitazioni, quindi, sono state liquide persino sulla vetta dell’Aspromonte, ai 1.956 metri di altitudine di Montalto, senza neve neanche ad una quota così elevata.

Il maltempo continuerà anche mercoledì 29 dicembre a colpire l’estremo Sud, con forti piogge sulla fascia tirrenica di Calabria e Sicilia e nello Stretto di Messina. Nelle aree più colpite cadranno oltre 50-60mm di pioggia, prima del miglioramento di giovedì che aprirà la strada all’Anticiclone e a un lungo periodo mite e soleggiato a cavallo di Capodanno, con temperature massime che supereranno abbondantemente i +20°C nei primi tre-quattro giorni del 2022.

