Maltempo: allerta gialla in Puglia, domani venti di burrasca

La Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo gialla in Puglia dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte. La previsione di Maltempo riguarda in modo particolare la Puglia centrale adriatica e i bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino. L’allerta gialla si estende, stando al bollettino, anche alla zona del Gargano e delle isole Tremiti, al Salento, al basso Ofanto e al basso Fortore, nel Foggiano.