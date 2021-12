Maltempo Marche: piogge torrenziali nell’Anconetano, il fiume Esino è esondato a Cupramontana [FOTO]

MeteoWeb

A causa delle forti piogge che stanno bersagliando le Marche da diverse ore e in particolare la provincia di Ancona, il fiume Esino è esondato nella zona di Cupramontana (Ancona).

A seguito dell’esondazione è “provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la SS 76 ‘Della Val D’Esino’, tra i km 39+800 e 27+900 a Cupramontana. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile,” ha reso noto l’Anas.

Sono almeno una decina finora gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano (Ancona). Si segnalano smottamenti, allagamenti in più zone.

Segnalati smottamenti su alcune strade a Genga e nelle vie secondarie per accedere a molte frazioni della città della carta. I sottopasso di Moscano e Rocchetta bassa sono allagati, con relativo posizionamento di idrovore. Sulla Strada Pedemontana delle Marche, nel tratto Fabriano-Matelica da poco inaugurato, alcuni canali di scolo hanno riversato acqua sulla carreggiata nei pressi di Cerreto D’Esi.

