Maltempo Campania: esondato il fiume Volturno nel Casertano, automobilisti salvati dai carabinieri

Nella notte è esondato il fiume Volturno ad Ailano, nel Casertano, in località Isole: le acque hanno invaso le campagne e la strada provinciale 281 Ailano-Vairano Patenora.

Questa mattina i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Piedimonte Matese sono intervenuti all’incrocio tra la SP 281 e la 275 dove un’auto e un furgone erano rimasti in panne a causa dell’acqua alta. I militari hanno raggiunto a piedi i mezzi bloccati e, spingendoli a spalla per oltre 100 metri, sono riusciti a condurli al sicuro consentendo al personale del 118, nel frattempo intervenuto sul posto, di prestare assistenza sanitaria agli occupanti. Successivamente gli stessi Carabinieri hanno risposto a una richiesta d’aiuto di un autotrasportatore, intervenendo sulla SP 10 Raviscanina-Pietravairano, nei pressi del ponte sul fiume Volturno, dove hanno condotto in salvo i due occupanti di un’auto travolta dalla piena.

