Maltempo e gelo da Nord a Sud: tanta neve in Alto Adige, Veneto e Sardegna, imbiancata anche la cima del Vesuvio [FOTO]

Un ennesimo cavo depressionario nord-atlantico si è portato sul Mediterraneo centrale, innescando una circolazione ciclonica proprio a ridosso dell’Italia.

La seconda settimana di Dicembre inizia con freddo e neve, da Nord a Sud.

In Alto Adige oggi è una giornata di sole, caratterizzata però da freddo e da una buona coltre di neve sulle piste da sci e sui rilievi.

Oggi la colonnina di mercurio a Sesto, noto centro turistico dell’Alta Val Pusteria, è scesa fino a -15°C. Freddo anche a Monguelfo con -13°C, Corvara in Badia con -12°C e Brunico con -12°C. A Bolzano la temperatura è di +1°C. Primato di freddo con -19,5°C alla stazione di rilevamento posta ai 3.328 metri di Cima Beltovo sopra l’abitato di Solda.

Nuove nevicate hanno interessato la montagna veneta nelle utile ore, soprattutto l’area Dolomitica: nelle stazioni in quota, come Ra Vales, sulle Tofane, sopra Cortina, si sono accumulati circa 90 cm di manto bianco. Le ultime precipitazioni, secondo il bollettino del centro Arpav di Arabba, hanno interessato in particolare le Dolomiti settentrionali, con accumuli di neve fresca dai 15 ai 25 cm. Una nuova nevicata ha imbiancato anche Cortina d’Ampezzo (circa 6 cm).

La neve oggi ha imbiancato nuovamente anche la cima del Vesuvio. I comuni dell’area vesuviana si sono risvegliati invece con una leggera pioggia.

Dopo le precipitazioni di ieri, nevica ancora nel Nuorese, dove questa mattina si segnalano i primi disagi: traffico è bloccato sulla SS389 Nuoro-Lanusei, all’altezza di Mamoiada, a causa delle abbondanti precipitazioni e del ghiaccio.

Neve anche sulla SS131 all’altezza di Campeda, a Budduso’ e Pattada, nel Sassarese, e nell’altipiano di Bitti, dove per ora la strade sono transitabili naturalmente solo con le catene o pneumatici invernali.

Scuole chiuse a Desulo, nel Nuorese, per le abbondanti nevicate, ma senza grandi disagi in paese. A Fonni l’amministrazione comunale ha chiesto l’intervento di un mezzo di Forestas per liberare le strade principali dalla neve.

