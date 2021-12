Maltempo, è una notte estrema al Centro/Sud: nubifragi, venti impetuosi e nevicate. Gelo al Nord

MeteoWeb

Il maltempo che nel corso della giornata di Venerdì ha riportato la neve in pianura Padana, da Milano a Reggio Emilia, in serata si è spostato al Sud dove sta provocando forti piogge e temporali. Da segnalare in Campania 45mm di pioggia ad Amalfi e 43mm a Capri, ma i fenomeni più estremi stanno colpendo la Sicilia occidentale dove nelle ultime ore sono caduti 79mm di pioggia a Caltabellotta, 78mm a Partanna, 76mm a Monreale e Cammarata, 59mm a Carini, 53mm a Castellammare del Golfo, 50mm a Calatafimi, 46mm ad Agrigento, 44mm a Palermo. Sempre in Sicilia soffiano forti venti che hanno raggiunto raffiche di 81km/h a Trapani, 72km/h a Palermo, 70km/h a Pantelleria, 65km/h a Lampedusa. Il maltempo in Sicilia sta provocando danni e disagi con frane e allagamenti in modo particolare nel palermitano, tra Monreale e Corleone.

Sta nevicando copiosamente sui rilievi appenninici, oltre i 900–1.000 metri al Centro Italia e oltre i 1.400–1.500 metri in Calabria e Sicilia, con accumuli abbondanti in montagna. Intanto al Nord è una serata molto fredda con gli attuali -5°C ad Asiago, -3°C a Bolzano, -2°C a Merano, -1°C a Trento, Belluno, Sondrio e Biella, 0°C a Novara, Vercelli, Asti, Pavia e Lodi, +1°C a Torino, Parma, Bergamo e Reggio Emilia, +2°C a Milano, Bologna e Modena.

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente al Centro/Sud: sarà un Sabato 11 Dicembre particolarmente estremo al Centro (versante Adriatico), con piogge torrenziali tra Marche e Abruzzo dove avremo abbondanti nevicate oltre i 600–700 metri di quota. Le Marche saranno letteralmente sommerse dalla neve, in modo particolare nel loro settore meridionale. Al Sud, il maltempo si intensificherà nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, con temporali molto forti nel pomeriggio-sera e copiosa nevicate su tutti i rilievi appenninici oltre i 1.000–1.200 metri di quota.

